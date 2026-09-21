Tiranossauro rex tinha “sangue quente”, revelam dentes fossilizados
Répteis modernos dependem da temperatura do ambiente para regular o corpo: é o chamado "sangue frio". Mas, na história evolutiva, nem sempre foi assim.
Répteis modernos dependem da temperatura do ambiente para regular o corpo: é o chamado "sangue frio". Mas, na história evolutiva, nem sempre foi assim.
Por décadas, cientistas suspeitaram que o T. rex tinha sangue quente. Em 2022, uma pegada no Alasca mostrou que ele vivia onde a maioria dos répteis de sangue frio não sobreviveria.
Por décadas, cientistas suspeitaram que o T. rex tinha sangue quente. Em 2022, uma pegada no Alasca mostrou que ele vivia onde a maioria dos répteis de sangue frio não sobreviveria.
Agora, um estudo na revista
Science Advances
traz a primeira estimativa da temperatura do T. rex: 36 °C, a mesma dos humanos. Répteis atuais ficam entre 28 °C e 30 °C.
Agora, um estudo na revista
Science Advances
traz a primeira estimativa da temperatura do T. rex: 36 °C, a mesma dos humanos. Répteis atuais ficam entre 28 °C e 30 °C.
Esses dinossauros viveram entre 69 milhões e 66 milhões de anos atrás. Um corpo aquecido reforça a ideia de um predador ativo mesmo em climas frios.
Esses dinossauros viveram entre 69 milhões e 66 milhões de anos atrás. Um corpo aquecido reforça a ideia de um predador ativo mesmo em climas frios.
Para chegar ao número, os pesquisadores usaram dentes fossilizados como termômetro pré-histórico. No esmalte há isótopos de carbono e oxigênio.
Para chegar ao número, os pesquisadores usaram dentes fossilizados como termômetro pré-histórico. No esmalte há isótopos de carbono e oxigênio.
Esses isótopos formam ligações entre si, e temperaturas mais frias produzem mais ligações. Medindo-as, dá para saber em que temperatura o esmalte se formou.
Esses isótopos formam ligações entre si, e temperaturas mais frias produzem mais ligações. Medindo-as, dá para saber em que temperatura o esmalte se formou.
O método levou mais de uma década para ficar pronto e só foi usado em um punhado de espécies antigas. Os autores querem estendê-lo a outros dinossauros.
O método levou mais de uma década para ficar pronto e só foi usado em um punhado de espécies antigas. Os autores querem estendê-lo a outros dinossauros.
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