Por décadas, cientistas suspeitaram que o T. rex tinha sangue quente. Em 2022, uma pegada no Alasca mostrou que ele vivia onde a maioria dos répteis de sangue frio não sobreviveria. Por décadas, cientistas suspeitaram que o T. rex tinha sangue quente. Em 2022, uma pegada no Alasca mostrou que ele vivia onde a maioria dos répteis de sangue frio não sobreviveria.