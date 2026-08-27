Nova vacina de mRNA pode impedir que o câncer de pele retorne
Uma vacina experimental contra o melanoma pode ajudar a impedir o retorno do câncer de pele, segundo resultados divulgados pelas farmacêuticas Moderna e MSD.
Uma vacina experimental contra o melanoma pode ajudar a impedir o retorno do câncer de pele, segundo resultados divulgados pelas farmacêuticas Moderna e MSD.
O tratamento foi testado em um ensaio clínico de fase 3, a maior etapa de testes de medicamentos, que envolveu 1.137 pacientes com melanoma.
O tratamento foi testado em um ensaio clínico de fase 3, a maior etapa de testes de medicamentos, que envolveu 1.137 pacientes com melanoma.
A vacina não previne o câncer em pessoas saudáveis. Ela é usada como tratamento para quem tem ou já teve a doença e pode ajudar a evitar sua recidiva.
A vacina não previne o câncer em pessoas saudáveis. Ela é usada como tratamento para quem tem ou já teve a doença e pode ajudar a evitar sua recidiva.
O tratamento é altamente personalizado: cientistas analisam uma amostra do tumor e identificam características genéticas específicas das células cancerígenas.
O tratamento é altamente personalizado: cientistas analisam uma amostra do tumor e identificam características genéticas específicas das células cancerígenas.
Essas características, chamadas de neoantígenos, servem de base para criar uma vacina de RNA mensageiro adaptada ao tumor de cada paciente.
Essas características, chamadas de neoantígenos, servem de base para criar uma vacina de RNA mensageiro adaptada ao tumor de cada paciente.
A vacina ensina o sistema imunológico a reconhecer esses neoantígenos como invasores e atacar células que apresentam as mesmas características do tumor.
A vacina ensina o sistema imunológico a reconhecer esses neoantígenos como invasores e atacar células que apresentam as mesmas características do tumor.
No estudo, todos os pacientes receberam o imunoterápico pembrolizumabe. Parte deles também foi tratada com a vacina experimental.
No estudo, todos os pacientes receberam o imunoterápico pembrolizumabe. Parte deles também foi tratada com a vacina experimental.
Segundo as empresas, a combinação reduziu as taxas de retorno ou espalhamento do melanoma em comparação com o uso isolado do imunoterápico.
Segundo as empresas, a combinação reduziu as taxas de retorno ou espalhamento do melanoma em comparação com o uso isolado do imunoterápico.
Os dados foram divulgados em comunicado de imprensa e ainda aguardam publicação científica detalhada. Depois, a vacina também precisará de aprovação regulatória.
Os dados foram divulgados em comunicado de imprensa e ainda aguardam publicação científica detalhada. Depois, a vacina também precisará de aprovação regulatória.
Se os resultados forem confirmados, a tecnologia pode abrir caminho para novas vacinas personalizadas contra outros tumores, como câncer de pulmão e de pâncreas.
Se os resultados forem confirmados, a tecnologia pode abrir caminho para novas vacinas personalizadas contra outros tumores, como câncer de pulmão e de pâncreas.
Leia o texto aqui