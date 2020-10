De onde vem o oxigênio da ISS?

Da água. A corrente elétrica gerada pelos painéis de energia solar da Estação Espacial Internacional (ISS) passa por um tanque de moléculas de H 2 O – que, energizadas, se separam em moléculas de O 2 (oxigênio) e H 2 (hidrogênio). O nome desse processo é eletrólise.

Às vezes, quando as máquinas de eletrólise não estão ativadas, os astronautas respiram temporariamente usando tanques de clorato de sódio (não confundir com cloreto de sódio). Esse pó branco, em temperaturas superiores a 250 oC, se decompõe, liberando oxigênio e, agora sim, cloreto de sódio (sal de cozinha). O clorato também é usado nas máscaras de oxigênio que caem do teto em caso de despressurização da cabine em um avião de passageiros.