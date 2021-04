É possível erguer uma casa com balões de hélio como no filme Up!?

Essa pergunta chega com frequência ao Oráculo – todo mundo quer imitar Up!

A resposta é que dá para levantar tudo, desde que você tenha balões em quantidades pantagruélicas.

No site omnicalculator.com, que abriga 1.704 calculadoras para as mais aleatórias finalidades, um grupo de três físicos criou uma especificamente para descobrir quantos balões de hélio erguem uma massa qualquer do chão.

Ela considera o peso das bexigas vazias e a altitude que se quer alcançar (conforme a atmosfera se torna mais rarefeita, mais balões são necessários, porque o balão de hélio depende de sua diferença de densidade com a atmosfera para subir).

Para uma casa de alvenaria de 140 toneladas alcançar 1 km de altitude, precisaríamos de 14,4 milhões de balões. Eles ocupariam o volume da Spaceship Earth, aquela esfera gigante que decora o parque Epcot, na Flórida. Isso dá 10,5 vezes o volume do dirigível da Goodyear.

Continua após a publicidade

Consideramos uma casa de alvenaria porque imaginamos que os leitores brasileiros quisessem voar com as próprias casas. No caso de uma casa de dry wall americana, é claro, a massa total é muito inferior e menos balões ainda são necessários para tirá-la do chão.

O maior problema com o feito do Sr. Fredricksen, no final das contas, não é bem a possibilidade física de erguer a casa, mas sim a altitude alcançada, a resistência improvável dos balões, que raramente estouram, e o fato de que sua amada residência precisaria de reforços estruturais vultuosos para não se desmanchar no momento da decolagem – afinal, casas são planejadas para parar em pé presas ao chão.

No vídeo abaixo, dois engenheiros constroem uma casa de drywall propositalmente leve, sem cômodos ou móveis, e usam balões enormes e resistentes para realizar o feito no mundo real. Divirta-se:

Pergunta de @oops_eva, via Instagram.