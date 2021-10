Qual foi a primeira religião da humanidade?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

14 out 2021, 16h44

É impossível responder, pois a fé no sobrenatural é mais antiga do que a escrita.

Há 100 mil anos, os seres humanos já enterravam seus mortos. Os enterros têm funções práticas, é claro: evitam doenças, escondem o corpo de carniceiros e evitam o cheiro pútrido. Mas isso não torna impossível que o ato já tivesse alguma dimensão simbólica, associada à ideia de vida após a morte.

Nessa época, o sapiens vivia em tribos, cada uma com suas próprias crenças. Elas provavelmente não eram monoteístas nem politeístas – a figura de deus surgiria só depois, em civilizações mais populosas. Tinham mais a ver com o fascínio pelos fenômenos naturais, a crença em objetos mágicos e o contato com espíritos por intermédio de um xamã.

Pergunta de @pamsantos_, via Instagram