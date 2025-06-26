Pegadas de 20 mil anos reescrevem história dos humanos na América

Em setembro de 2021, arqueólogos americanos e britânicos publicaram uma pesquisa controversa: eles haviam encontrado pegadas humanas no Novo México datadas de 20 mil a 23 mil anos atrás. A descoberta mudaria toda a cronologia da ocupação humana nas américas, já que a teoria dominante diz que os primeiros humanos chegaram por aqui entre 13 mil e 15 mil anos atrás. O artigo saiu na Science, e gerou um burburinho na comunidade científica.

A datação das tais pegadas havia sido feita de forma indireta. Os cientistas calcularam a idade das sementes da planta aquática Ruppia cirrhosa, que estavam nos sedimentos acima e abaixo das pegadas. Alguns pesquisadores estavam céticos em relação às datas, já que as sementes poderiam ter sido depositadas depois que as pegadas foram feitas – logo, não seriam confiáveis.

Agora, um novo estudo dá força à hipótese de que os humanos, de fato, passaram por lá há mais de 20 mil anos. Pesquisadores da Universidade do Arizona dataram não só as sementes e o pólen no local, mas também a lama onde as pegadas foram deixadas. A datação de radiocarbono foi feita por dois laboratórios independentemente, chegando ao resultado de 20,7 mil a 22,4 mil anos atrás. O artigo foi publicado na

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Science Advances.

Os humanos deixaram as pegadas durante o último período glacial, enquanto caminhavam pelas margens do extinto lago Otero. Hoje elas estão no parque nacional White Sands, no estado do Novo México. Pelo tamanho das pegadas, pesquisadores acreditam que elas pertenceram a adolescentes ou crianças.

Por muito tempo acreditou-se que a cultura Clóvis (graças a artefatos encontrados na cidade de mesmo nome, 90 anos atrás) havia sido a primeira cultura de pessoas a se estabelecer na América do Norte. As pontas de lança da cultura Clóvis datam de 13 mil anos.

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Hoje sabemos que os humanos muito provavelmente já haviam se estabelecido em várias partes do continente antes disso. Há evidências de ocupação humana em Monte Verde (Chile) há 15 mil anos.

“Chega um ponto em que fica muito difícil ignorar essas evidências”, disse o primeiro autor do estudo, Vance Holliday, em

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comunicado. “Como eu digo no artigo, seria uma coincidência extrema ter todas essas datas oferecendo um cenário consistente que estaria errado”.

As pegadas foram encontradas pela primeira vez em 2019, quando os pesquisadores dataram as sementes de Ruppia cirrhosa. Em 2022 e 2023, Holliday e o colega Jason Windingstad retornaram ao parque White Sands para fazer a datação da lama.

“É um sentimento estranho ir lá e ver as pegadas pessoalmente”, disse Windingstad. “Você percebe que isso basicamente contradiz tudo que você aprendeu sobre o povoamento da América do Norte”.

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