3 notícias sobre… camuflagem

Falta de sincronia

A cor da pelagem das lebres-da-montanha acompanha as estações do ano: fica escura no verão e branca no inverno. Na Escócia, contudo, as mudanças climáticas reduziram a época de neve ao longo das últimas décadas. E, com isso, desregularam essa adaptação. Agora, os bichos ficam ao menos 35 dias com pelo branco em um ambiente sem neve – o que pode torná-los alvo fácil para predadores.

Esconde-esconde

A Fritillaria delavayi é uma erva usada na medicina tradicional chinesa há mais de 2 mil anos. Ela existe em várias cores (marrom, cinza e verde) – e, agora, os cientistas descobriram o porquê dessa variedade. Em regiões onde a colheita é maior, a planta fica mais camuflada. É por isso que, nesses locais, há menos incidência do tipo verde, que se destaca no habitat montanhoso.

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Fala que eu (não) te escuto

Morcegos identificam presas usando ecolocalização (a habilidade de flagrar obstáculos com ajuda do eco), o que torna camuflagens visuais inúteis. Para escapar deles, certas mariposas têm asas com uma camada de escamas que absorve som. Com isso, o sonar emitido pelos morcegos produz menos eco ao encostar nelas, dificultando a caçada – e poupando a vida dos insetos.