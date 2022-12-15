3 notícias sobre: espécies invasoras

Austrália estuda o uso de herpes contra peixes

As carpas foram levadas para o país há mais de 100 anos, e viraram um problema: há uma superpopulação delas nos rios. O governo cogita liberar o herpesvírus da carpa (CyHV-3), que seria capaz de reduzir o número em 40% a 60%. Mas há receio sobre o efeito em outros peixes, e também quanto à água – que poderia ficar poluída pela quantidade de carpas mortas.

32% das plantas invasoras são desconhecidas

Essa é a conclusão de cientistas americanos, que analisaram quase 6 mil estudos publicados sobre o tema ao longo dos últimos 60 anos – e descobriram que esses trabalhos ignoraram mais de um terço das plantas invasoras presentes no mundo (1). A Oceania e a América Latina são as mais afetadas: mais de 50% de suas espécies invasoras não foram catalogadas.

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Fenômeno também pode ter lado positivo, diz artigo

As espécies invasoras afetam o equilíbrio ecológico e podem levar à extinção de plantas e animais. Mas também podem melhorar a qualidade do solo, controlar pragas e até aumentar a biodiversidade. Essa é a (polêmica) conclusão de um artigo científico publicado por pesquisadores dos EUA e da Suíça, que analisaram os efeitos de 102 espécies (2).

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Fontes (1) Evidence of a vastly undersampled invasive plant pool. B Bradley e outros, 2022. (2) Valuing the contributions of non-native species. D Sax e outros, 2022.