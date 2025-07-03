Orcas são filmadas oferecendo peixes a humanos. É presente ou manipulação?

Ao longo das últimas duas décadas, em águas que vão da Califórnia à Noruega e Nova Zelândia, orcas têm se aproximado de humanos – às vezes em barcos, outras vezes próximas à costa. Em algumas ocasiões, elas têm oferecido pedaços de comida às pessoas: peixes, aves, arraias, algas marinhas e até uma tartaruga. Depois disso, elas esperam, observando a reação do presenteado.

Em muitos casos, os humanos não reagiram. Algumas orcas tentaram novamente, insistindo na entrega do presente. Outras recolheram a oferta e a dividiram com membros do próprio grupo. Em três ocasiões, os humanos devolveram o item, e as orcas o ofereceram de novo.

Essa não é uma cena tirada de um conto infantil. Trata-se de um comportamento recém-documentado, descrito em um estudo publicado no Journal of Comparative Psychology.

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“As orcas costumam compartilhar comida entre si – é uma atividade pró-social, uma forma de construir vínculos”, afirmou Jared Towers, autor principal do estudo e diretor executivo da Bay Cetology, um instituto canadense dedicado à pesquisa de cetáceos, em comunicado. “O fato de elas também compartilharem com humanos pode indicar um interesse em se relacionar conosco.”

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Os cientistas registraram 34 interações desse tipo, envolvendo orcas selvagens de ambos os sexos e de todas as idades. Todos os episódios envolveram orcas “generalistas” – populações que caçam perto da superfície e têm uma dieta variada, incluindo mamíferos marinhos e peixes. Orcas que se alimentam principalmente de peixes em águas profundas também convivem com humanos, mas nunca apresentaram esse comportamento.

Os pesquisadores evitam tirar conclusões definitivas. Embora o gesto pareça altruísta, as motivações continuam incertas. As orcas estariam praticando comportamentos culturais aprendidos? Explorando uma nova forma de interação social? Ou tentando manipular humanos por algum motivo ainda desconhecido? Cientistas querem explorar mais esse comportamento em busca dessas respostas.

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“Oferecer itens aos humanos pode incluir simultaneamente oportunidades para as orcas praticarem comportamentos culturais aprendidos, explorarem ou brincarem e, assim, aprenderem, manipularem ou desenvolverem relacionamentos conosco”, escreveram os pesquisadores no estudo. “Considerando as habilidades cognitivas avançadas e a natureza social e cooperativa desta espécie, presumimos que qualquer uma ou todas essas explicações e resultados de tal comportamento sejam possíveis.”

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Erich Hoyt, pesquisador sênior da organização Whale and Dolphin Conservation, que não participou do estudo, considera o comportamento fascinante. “Com toda a atenção voltada às orcas brincalhonas que atacam lemes de barcos na costa ibérica, seria fácil interpretar isso como mais uma brincadeira”, disse ao site Live Science. “Mas esse compartilhamento ocorre entre todas as idades e sexos — não apenas entre os jovens e curiosos.”

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Mesmo que o comportamento seja fofo, os pesquisadores escrevem no artigo: “Devido ao potencial de qualquer uma das espécies se envolver em comportamentos prejudiciais à outra, recomendamos fortemente que não se busque tais interações ou que se incentive o desenvolvimento de relacionamentos por meio da reciprocidade quando eles ocorrerem”. Ou seja: se uma orca bater a sua porta com um presente, não aceite.

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