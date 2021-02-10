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Ciência

3 notícias sobre… espermatozoides

Genes egoístas, pausas durante o sexo e checagem pré-fecundação.

Por SUPER 10 fev 2021, 16h52 | Atualizado em 18 fev 2021, 16h52
Uma pesquisa mostrou que, para fecundar, soldadinhos precisam manter intacta uma proteína chamada CatSper1.
 (Papoulas Douradas/Superinteressante)
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Cada um na sua

Um estudo sugere que espermatozoides podem não partir das mesmas condições para fecundar um óvulo. Para cada gene, espermatozoides carregam um alelo, que se encontrará com os alelos da mãe para formar o DNA do bebê. Mas o estudo observou que diferenças nos alelos não importam só após a fecundação. Certos alelos podem alterar a performance dos gametas, aprimorando sua capacidade de fecundar.

Controle de qualidade

Como saber quais serão os espermatozoides que conseguirão alcançar a linha de chegada? Uma pesquisa mostrou que, para fecundar, soldadinhos precisam manter intacta uma proteína chamada CatSper1. Ela é fundamental para a movimentação e sobrevivência dos gametas sexuais – caso seja destruída na corrida até o óvulo, o espermatozoide não chega.

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Segundo round

Acreditava-se que a queda nos níveis de prolactina explicava a pausa que homens dão entre a ejaculação e a volta da capacidade sexual. Mas uma nova pesquisa não encontrou relação nisso. Analisando o comportamento sexual de camundongos, cientistas aumentaram artificialmente os níveis do hormônio antes do rala e rola dos bichinhos. O desempenho deles, porém, não se alterou.

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