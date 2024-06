3 notícias sobre: habilidades animais

Orangotango usa planta como remédio

Cientistas flagraram (1) um orangotango, na reserva Gunung Leuser (Indonésia), tratando um ferimento facial com a F. tinctoria – que ele mascou e passou na pele. Aparentemente, o animal sabia o que estava fazendo: depois de espalhar o suco da planta sobre o rosto, cobriu o ferimento com as folhas. A F. tinctoria tem propriedades analgésicas, e é usada pela medicina oriental.

Corvos conseguem “contar” até quatro

Essas aves são capazes de emitir vocalizações diferentes em resposta a quantidades diferentes – e usar sons específicos para designar 1, 2, 3 ou 4 objetos. Foi o que descobriram pesquisadores da Universidade de Tubingen, na Alemanha, que ensinaram (2) três corvos a contar: os bichos viam bolinhas exibidas em uma tela, e ganhavam alimento se contassem a quantidade certa.

Insetos podem ter consciência, dizem cientistas

Um grupo de 40 cientistas de vários países assinou uma declaração (3) na qual afirma que há “uma possibilidade realista” de que muitos invertebrados, como moluscos, crustáceos e insetos, possuam consciência – e, portanto, sejam capazes de experimentar sofrimento. Segundo os pesquisadores, a humanidade deve levar isso em conta, e evitar ou minimizar ações que possam causar sofrimento a eles.

Fontes 1. “Active self-treatment of a facial wound with a biologically active plant by a male Sumatran orangutan”. I Laumer e outros, 2024. 2. “Crows “count” the number of self-generated vocalizations”. D Liao e outros, 2024. 3. “The New York Declaration on Animal Consciousness”, 2024.