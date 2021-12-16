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Ciência

3 notícias sobre: o dia a dia na Estação Espacial Internacional

As experiências científicas vão bem – mas a ISS e seus hóspedes também têm problemas.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 dez 2021, 15h14 | Atualizado em 16 dez 2021, 15h14
Ilustração de uma bateria, Soyuz e astronauta orbitando a Estação Espacial Internacional.
 (Taíssa Maia/Superinteressante)
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Bactérias produzem material útil
Astronautas cultivaram colônias de S. desiccabilis e B. subtilis, e alimentaram esses micróbios com basalto (material abundante nas rochas da Lua e de Marte). Resultado: as bactérias produziram vanádio (1) , um metal valioso – na Terra, onde esse material é fabricado industrialmente, ele serve para reforçar ligas metálicas, fazer baterias e tintas.

Nave empurra estação sem querer
A Soyuz MS-18, que levou um cosmonauta, um diretor de cinema e uma atriz da Rússia para gravar um filme na estação, ligou acidentalmente seu propulsor quando estava acoplada à ISS. Isso fez com que a estação girasse sobre seu eixo e ficasse meia hora desalinhada. Isso já tinha acontecido em 29 de julho, com o disparo do módulo russo Nauka.

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Cosmonautas têm alteração cerebral
Cientistas colheram sangue de cinco cosmonautas russos que ficaram bastante tempo na ISS: 169 dias em média. Os exames revelaram níveis aumentados das proteínas beta-amiloide e GFAP e do polipeptídeo NFL – que são sinais de danos físicos ao cérebro (2). Eles podem ser consequência da exposição prolongada à microgravidade.

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Fontes 1. Microbially-Enhanced Vanadium Mining and Bioremediation Under Micro- and Mars Gravity on the International Space Station. CS Cockell e outros, 2021. 2. Changes in Blood Biomarkers of Brain Injury and Degeneration Following Long-Duration Spaceflight. P Eulenburg e outros, 2021.

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TAGS:
Estação espacial
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