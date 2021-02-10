70% da população global de tubarões e arraias desapareceu desde 1970

Cerca de 70%da população global de arraias e tubarões sumiu do mapa desde o ano de 1970. O número é uma estimativa calculada por um grupo internacional de pesquisadores – que contou, inclusive, com participação brasileira.

No levantamento, cientistas combinaram 900 bases de dados sobre 18 das 31 espécies de arraias e tubarões, coletadas ao longo das últimas cinco décadas.

O principal motivo por trás da queda está na pesca desenfreada. Não à toa, 24 das 31 espécies desses peixes estão ameaçadas de extinção. O Oceano Índico foi considerado o principal epicentro do problema.

Em nível global, porém, o cenário não melhora muito: tubarões têm, hoje, chance 18 vezes maior de serem capturados do que em 1970.