A 10ª edição do Pint of Science começa nesta segunda (13)

Entre os dias 13 e 15 de maio ocorre a 10ª edição da versão brasileira do Pint of Science, festival de divulgação científica que acontece anualmente em mais de 25 países ao redor do mundo. Esse ano, no Brasil, 179 cidades irão participar do evento.

O Pint of Science é um festival internacional que reúne cientistas de todas as áreas do conhecimento em ambientes descontraídos e informais, como bares, pubs e cafés, para compartilhar suas últimas pesquisas e descobertas com o público. O nome é um trocadilho com a unidade de medida pint, que equivale a aproximadamente 600 ml e é usada na Inglaterra para servir cerveja.

São Paulo, a cidade mais movimentada do evento, contará com nove estabelecimentos e a participação de 45 pesquisadores brasileiros, como o influenciador e divulgador científico Pirulla e Lincoln Suesdek, especialista em genética, epidemiologia e microevolução do Instituto Butantã. Dê uma olhada na agenda da capital paulista e das outras cidades aqui.

“Durante os dez anos de existência do Pint of Science Brasil, sempre buscamos o objetivo de colocar em prática a atividade de aproximar cada vez mais a ciência da sociedade de maneira informal e descontraída”, disse em comunicado à imprensa Marcela Nunes, coordenadora do evento na cidade de São Paulo.

O Pint of Science surgiu em 2012, criado por dois pesquisadores do Imperial College London, Michael Motskin e Praveen Paul. A ideia deles era levar pessoas com doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer para conhecer o laboratório em que eles trabalhavam e mostrar as pesquisas que estavam sendo realizadas para tratar essas doenças. A primeira edição do evento rolou na Inglaterra em 2013, e no Brasil em 2015.