“A hora de evitar um desastre é agora”

É o que disse Karine Kleinhaus, pesquisadora da Stony Brook University, nos EUA, em comentário sobre o navio petroleiro Safer.

Abandonado no Mar Vermelho desde 2015, ele armazena cerca de 1 milhão de barris de petróleo. Um novo estudo, liderado por Kleinhaus, cobra pela ação da Organização Marítima Internacional, órgão da ONU, ao apontar as consequências ambientais de um possível vazamento no local.

Além de “prejudicar a saúde de milhões de pessoas de países na costa do Mar Vermelho”, um evento do tipo poderia dar fim a importantes recifes de corais da região, conhecidos por sua resistência a altas temperaturas.