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Ciência

“A hora de evitar um desastre é agora”

Navio petroleiro Safer, abandonado no Mar Vermelho desde 2015, corre risco de vazamento.

Por SUPER 10 jan 2021, 09h07 | Atualizado em 15 jan 2021, 09h32
Navio petroleiro.
 (1971yes/Getty Images)
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É o que disse Karine Kleinhaus, pesquisadora da Stony Brook University, nos EUA, em comentário sobre o navio petroleiro Safer.

Abandonado no Mar Vermelho desde 2015, ele armazena cerca de 1 milhão de barris de petróleo. Um novo estudo, liderado por Kleinhaus, cobra pela ação da Organização Marítima Internacional, órgão da ONU, ao apontar as consequências ambientais de um possível vazamento no local.

Além de “prejudicar a saúde de milhões de pessoas de países na costa do Mar Vermelho”, um evento do tipo poderia dar fim a importantes recifes de corais da região, conhecidos por sua resistência a altas temperaturas.

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