Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

A melhor teoria da física pode ter falhado. E isso é ótimo.

A descrição atual do mundo subatômico, chamada Modelo Padrão, é a coisa mais precisa que a humanidade criou. Mas devemos ir além dele. E duas anomalias detectadas recentemente no Fermilab e no LHC indicam um caminho.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 abr 2021, 10h20 | Atualizado em 19 abr 2021, 12h54
.
O experimento Múon g-2 no Fermilab em Chicago, EUA. (Glukicov/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0))
Continua após publicidade
A melhor teoria da física pode ter falhado. E isso é ótimo. Priorizar nos meus resultados Google

Nota: este texto foi modificado em relação ao publicado na revista impressa para incluir a segunda observação, realizada no Fermiab – que ainda não havia sido anunciada até a data de conclusão da edição de abrilmas que em termos estatísticos é ainda mais relevante. 

Você é feito de órgãos e tecidos. Que são feitos de células, como os neurônios ou os glóbulos vermelhos. Que são feitas de moléculas, tipo o DNA ou as proteínas. Que, por sua vez, são conjuntos de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio etc. Até o século 19, pensava-se que tudo terminava aí. Que não seria possível dividi-los em componentes menores.

Na verdade, é. Átomos são formados de prótons e nêutrons, cercados por uma nuvem de elétrons. E mesmo prótons e nêutrons ainda não são as menores coisas que existem. Em 1964, Murray Gell-Mann e George Zweig previram que ambos seriam compostos cada um por três partículas menores, os quarks. (O elétron ficou na dele: nada indica que seja feito de algo menor.)

Em 1973, após lidarem com um zoológico de centenas de partículas recém-descobertas, os físicos finalmente isolaram um conjunto de 17 delas que são realmente indivisíveis e compõem todas as outras. O conjunto de equações e parâmetros que descreve matematicamente essas partículas – e a maneira como elas interagem para construir a realidade – tem o nome de Modelo Padrão (MP).

Siga

Os testes mais exaustivos para verificar se o que o Modelo Padrão prevê está correto têm ocorrido desde 2008 no Grande Colisor de Hádrons (LHC), um túnel circular de 27 km e US$ 5 bilhões na fronteira entre a França e a Suíça. Ele acelera prótons à velocidade da luz para que eles colidam com o ímpeto de um stock car desgovernado. Os estilhaços da colisão são dezenas de partículas subatômicas, que decaem em outras, menores.

Continua após a publicidade

Quase todo decaimento que o LHC detecta já havia sido previsto no papel com precisão equivalente a medir a distância do Oiapoque ao Chuí com margem de erro de um fio de cabelo. Mas esse sucesso estrondoso traz um problema. O único jeito de avançar além do Modelo Padrão é trabalhar em cima das lacunas na teoria. Sem falhas, fica difícil saber qual caminho seguir. Nas palavras do Nobel Enrico Fermi: “Um experimento que confirma uma predição é só uma medição. Um experimento que contradiz uma predição é uma descoberta.”

A notícia boa é que, recentemente, surgiram dois fortes candidatos a grandes descobertas – no sentido Fermi do termo. Um decaimento observado com frequência no LHC desde 2014 parece se desviar do Modelo Padrão. E uma partícula chamada múon demonstrou comportamentos magnéticos peculiares no Fermilab, em Chicago. Essas anomalias podem sementes para um novo passo na física de partículas. Para entender a importância desses passos, vamos primeiro explicar o que o MP não faz, e que uma nova teoria poderia fazer.

Um dos problemas do MP são os chamados parâmetros livres. Existem 29 valores que sabemos que estão certos e são dados de antemão – como a massa do elétron: 9,1093837015(28) · 10−31.  O problema é que não se sabe por que a massa dele é essa – e cientistas, ainda bem, se preocupam em saber os por quês de tudo. 

Continua após a publicidade

Um segundo problema é o da hierarquia. De maneira muito simplificada, esse é o fato de que não há uma lógica aparente por trás das relações entre esses números. Por exemplo: por que a gravidade é uma força 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (são 40 zeros) mais fraca que o eletromagnetismo se ambas são forças fundamentais da natureza?

O Modelo Padrão também não fala de partículas que precisariam existir, mas cuja identidade é um mistério. Os quarks, elétrons e afins são a chamada matéria bariônica, que corresponde a apenas 5% do conteúdo total de matéria e energia do Universo. Os 95% restantes são as chamadas matéria escura (que apesar de indetectável tem uma influência gravitacional perceptível na rotação das galáxias) e a energia escura, responsável pela expansão acelerada do Universo.

Continua após a publicidade

Além de não dizer nada sobre essa dupla, o Modelo Padrão não incorpora a força da gravidade. Quem descreve essa força é a Relatividade Geral de Einstein, que não fala de partículas. Enquanto o Modelo Padrão não explicar a matéria escura, a energia escura e a gravidade, ele estará incompleto.

As anomalias

As anomalias descobertas no LHC e no Fermilab não resolvem as questões acima. Ela são só pistas. Vamos entendê-las. Os dois tipos de quark que compõem nossos átomos foram batizados de quark up e quark down. Mas existem outros quarks mais pesados no Modelo Padrão, como o quark bottom. Tudo indica que, em certas circunstâncias, o quark bottom deveria decair em quantidades idênticas de elétrons e múons – uma versão elefante, mais pesada, dos elétrons. Mas o que os resultados do LHC vêm revelando desde 2014 é que algo desfavorece os múons: para cada 100 elétrons, só 85 múons saem do forno.

Continua após a publicidade

Observações realizadas desde então reduziram o grau de incerteza dessa observação para um valor bastante animador de 3,1 sigma. “Esse é o jeito dos cientistas de dizer que há apenas uma chance em mil de que o resultado seja uma flutuação aleatória nos dados”, explicam os físicos Harry Cliff, Konstantinos Petridis e Paula Cartelle, do LHC. “Mas nós ainda estamos longe de uma observação confirmada, que requer 5 sigma.” Sigma vêm e vão. Observações de 3,1 já deram em nada. Mas, caso dê em algo, que algo seria esse?

A anomalia pode indicar a presença do hipotético leptoquark – uma espécie de fusão entre partículas como os elétrons e os múons (chamados léptons) e os quarks que se manifestaria apenas em altas energias. Também é possível que o desequilíbrio indique uma nova força fundamental da natureza, transmitida por uma partícula hipotética chamada Z-prime. Ela pode ser uma peça do quebra-cabeça da matéria escura.

Você pode estar pensando: “uma diferença sutil na proporção entre duas partículas é suficiente para um rebuliço desses?” Talvez seja, porque a física trabalha com sutilezas. A primeira comprovação da Relatividade Geral foi que ela conseguia descrever uma característica da órbita de Mercúrio chamada precessão do periélio melhor que a gravitação de Newton, que errava por apenas 43 segundos de arco. A mudança no número foi pequena; a revolução no pensamento, enorme. Einstein precisou reimaginar o espaço e o tempo como um tecido maleável. A moral da história é que é impossível prever como um gênio resolverá um problema até que ele resolva.

Continua após a publicidade

Agora, vamos explicar o caso do Fermilab, que envolve os múons – e alcançou um valor bem mais alto, de 4,2 sigma. Os físicos queriam descobrir se a observação dessa partícula na prática correspondia às previsões de um cálculo feito por uma colaboração internacional com 132 cientistas. Para fazer isso, eles verificam o quanto o múon oscila (como um quadril de sambista) conforme dá voltas em torno de um anel magnetizado. Isso tem a ver com uma característica dos múons chamada “momento magnético”.

Partículas muito pequenas estão sujeitas a fenômenos quânticos que não ocorrem na escala humana. Elas produzem pares de partículas e antipartículas menores que brotam do nada e se aniquilam rapidamente (porque são, por assim dizer, opostos complementares). Esses acontecimentos efêmeros mexem com o momento magnético. Como os múons são particularmente gordos, eles também geram partículas gordas com mais frequência, e nisso pode brotar algo que nunca observamos – e que explique, de alguma forma, fenômenos como a matéria escura.

Neste momento, há um debate nos bastidores sobre se de fato houve uma anomalia de 4,2 sigma na sambadinha do múon – o que significaria a certeza quase absoluta de encontramos física além do Modelo Padrão – ou se novos métodos para calcular o momento magnético do múon que não existiam na década de 90 (quando esse experimento foi idealizado e iniciado) podem explicar essa observação sem abalar os pilares do arcabouço matemático atual.

Enquanto isso, ao longo dos próximos dias, uma enxurrada de papers com propostas para explicar a misteriosa observação deve inundar os servidores de pre print – que funcionam como fóruns de discussão altamente qualificados, onde cientistas podem ler e discutir trabalhos ainda não revisados nem publicados. A comunidade dos físicos está ouriçada, apesar da pandemia ter praticamente interrompido o trabalho prático: podemos estar diante de nada – ou de um evento histórico.

Ernest Rutherford, pioneiro dos estudos sobre o núcleo do átomo, disse certa vez que a única ciência de verdade é a física – o resto é “coleção de selos”. O que ele quis dizer é que químicos, geólogos e biólogos dedicam um enorme esforço a coletar e classificar moléculas, rochas e seres vivos. A ironia é que, hoje, a física está em uma situação parecida: colecionou selos de todas as partículas com o Modelo Padrão, mas agora precisa dar mais sentido a essa coleção. Como Darwin fez em 1858 ao encontrar uma teoria capaz de explicar todos os seres vivos; os selos da biologia.

Essa teoria unificada, capaz de abrigar toda a realidade sob o mesmo manto teórico, é o Santo Graal da física do século 21. Mas seu descobridor provavelmente não será um Einstein solitário. Serão quiçá centenas de pesquisadores trabalhando em grupo – combinando cérebros, orçamentos e equipamentos caríssimos. A ciência, hoje, é menos romântica. Mas o entusiasmo permanece.

Publicidade
TAGS:
átomo
física
lhc
partícula
partículas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).