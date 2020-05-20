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Ciência

A mulher que desenhou o coronavírus

Conversamos com Alissa Eckert, a ilustradora médica que assina o desenho mais icônico do Sars-CoV-2.

Por Maria Clara Rossini 20 Maio 2020, 15h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
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 (Leonardo Yorka/Superinteressante)
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A mulher que desenhou o coronavírus Priorizar nos meus resultados Google

Todos os sites costumam usar a mesma foto para representar o Sars-CoV-2 – uma esfera cinza com pequenos triângulos vermelhos grudados. Foi uma escolha estética: o vírus original não tem cor. A SUPER entrevistou Alissa Eckert, ilustradora do Centro de Controle e Doenças dos EUA (CDC), que é coautora da imagem – que você pode ver abaixo.

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(Image: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS/Reprodução)

O que faz um ilustrador médico?

Ele é um profissional com conhecimentos em ciência, anatomia e arte. O curso, oferecido por apenas três universidades nos EUA, inclui ciências médicas, observação de cirurgias, ilustração, animação. Nós traduzimos informações biológicas e mecânicas complexas em representações visuais, que as pessoas conseguem entender – tudo isso mantendo a precisão científica.

Como foi o processo de criação?

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Em parceria com outro ilustrador, Dan Higgins, comecei no dia 21 de janeiro e demorei uma semana para terminar. A gente já tinha um conhecimento geral sobre estruturas de vírus, então fomos atrás de um banco de dados de proteínas spike [os “espinhos” do corona]. Depois, aplicamos essas informações em um software de visualização 3D. Ele é como um estúdio de fotografia, onde a gente faz a iluminação e aplica as cores. Então demos uns retoques com outros aplicativos. Por último, o produto final precisa ser aprovado pelos cientistas do CDC.

Quais critérios usaram para chegar à imagem final?

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A gente sabia que ela seria usada para chamar a atenção das pessoas, então precisava ser ousada e marcante. E também precisava de um tom mais sério, pois falaria com o público sobre um tema urgente. Com base nisso, escolhemos as cores e o nível de realismo para ajudar a dar vida ao modelo. Ela é muito atraente. Chama a atenção do público instantaneamente, o que a torna perfeita para as manchetes de notícias.

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TAGS:
Arte
Coronavírus
desenho
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