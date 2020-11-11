Astrônomos descobrem origem de ondas de rádio misteriosas

As rajadas rápidas de rádio, pulsos de energia detectados por telescópios da Terra desde 2001, intrigam cientistas há anos. Principalmente por não se saber ao certo de que ponto do Universo os sinais vinham.

Mas um novo estudo, publicado na revista Nature, diz que uma dessas fontes estava embaixo de nosso nariz o tempo todo. Em abril, o radiotelescópio Chime, no Canadá, detectou que alguns dos sinais recebidos vêm de um magnetar.

Magnetares são estrelas de nêutrons (ou restos de estrelas colapsadas) que possuem um intenso campo magnético. Localizado na Via Láctea, o emissário está a meros 30 mil anos-luz de distância da Terra.