Astrônomos flagram explosão de raios gama mais antiga do Universo

Astrônomos da Universidade de Pequim podem ter detectado a explosão de raios gama mais antiga do Universo – fenômeno luminoso que ocorre quando estrelas gigantes explodem em uma supernova.

Segundo estimativas, ela aconteceu 400 milhões de anos após o Big Bang, evento que deu origem ao Universo há 13,8 bilhões de anos.

A explosão, flagrada no Observatório Keck, no Havaí, confirma a galáxia GN-z11 como a mais velha já identificada pela ciência. Ela está a 32 bilhões de anos-luz de distância da Terra.