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Ciência

Astrônomos flagram explosão de raios gama mais antiga do Universo

Ela aconteceu 400 milhões de anos após o Big Bang.

Por SUPER 10 jan 2021, 09h58 | Atualizado em 15 jan 2021, 10h01
Imagem da galáxia GN-z11 – a mais velha já identificada pela ciência.
 (NASA, ESA, P. Oesch (Yale University), G. Brammer (STScI), P. van Dokkum (Yale University), and G. Illingworth (University of California, Santa Cruz)/Domínio Público)
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Astrônomos flagram explosão de raios gama mais antiga do Universo Priorizar nos meus resultados Google

Astrônomos da Universidade de Pequim podem ter detectado a explosão de raios gama mais antiga do Universo fenômeno luminoso que ocorre quando estrelas gigantes explodem em uma supernova.

Segundo estimativas, ela aconteceu 400 milhões de anos após o Big Bang, evento que deu origem ao Universo há 13,8 bilhões de anos.

A explosão, flagrada no Observatório Keck, no Havaí, confirma a galáxia GN-z11 como a mais velha já identificada pela ciência. Ela está a 32 bilhões de anos-luz de distância da Terra.

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