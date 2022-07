Baratas estão aprendendo a driblar veneno

Quando as baratas vão acasalar, o macho libera secreções doces para atrair a fêmea. Mas algumas fêmeas começaram a rejeitar isso, demonstrando a chamada “aversão à glicose”.

Segundo cientistas da Universidade da Carolina do Norte, que detectaram essa mudança de comportamento nos insetos (1), trata-se de uma adaptação evolutiva para driblar o efeito das armadilhas contra baratas: esses dispositivos utilizam iscas de sabor doce, que os machos ingerem (e então carregam o veneno, dentro do corpo, até as fêmeas).

Ao recusar as secreções doces, as baratas fêmeas evitam o risco de envenenamento.

Fonte: 1. Rapid evolution of an adaptive taste polymorphism disrupts courtship behavior. C Schal e outros, 2022.