Bebês sentem sabores durante a gravidez
Fetos reagem ao gosto dos alimentos ingeridos pela mãe, revela estudo.
Cientistas da Universidade de Durham, na Inglaterra, fizeram uma experiência (1) com 100 mulheres na fase final da gravidez, entre 32 e 36 semanas de gestação: deram a elas uma cápsula contendo 400 mg de couve em pó, ou a mesma quantidade de cenoura em pó. Um terceiro grupo não tomou nenhuma cápsula.
Vinte minutos depois, todas as mulheres fizeram um exame de ultrassom “4D” – que permite ver uma imagem tridimensional e em movimento do feto dentro do útero. Os bebês cujas mães tinham ingerido as cápsulas reagiram – e de formas diferentes.
Os expostos ao sabor de cenoura fizeram expressão de riso; já os que tiveram contato com o gosto da couve, que é amargo, fizeram expressão de choro.
É a primeira vez que um estudo demonstra a capacidade gustativa dos fetos em tempo real. Mas já havia indícios dela: trabalhos anteriores mostraram que, quando a mãe tem o hábito de ingerir certos alimentos durante a gestação, como alho ou cenoura, os bebês já nascem habituados ao cheiro deles.
Fonte 1. Flavor Sensing in Utero and Emerging Discriminative Behaviors in the Human Fetus. B Ustun e outros, 2022