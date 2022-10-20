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Ciência

Bebês sentem sabores durante a gravidez

Fetos reagem ao gosto dos alimentos ingeridos pela mãe, revela estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2022, 14h38 | Atualizado em 26 out 2022, 14h11
Colagem com bebê, folhas de couve e cenouras.
 (Tiago Araujo/Superinteressante)
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Cientistas da Universidade de Durham, na Inglaterra, fizeram uma experiência (1) com 100 mulheres na fase final da gravidez, entre 32 e 36 semanas de gestação: deram a elas uma cápsula contendo 400 mg de couve em pó, ou a mesma quantidade de cenoura em pó. Um terceiro grupo não tomou nenhuma cápsula.

Vinte minutos depois, todas as mulheres fizeram um exame de ultrassom 4D” – que permite ver uma imagem tridimensional e em movimento do feto dentro do útero. Os bebês cujas mães tinham ingerido as cápsulas reagiram – e de formas diferentes.

Os expostos ao sabor de cenoura fizeram expressão de riso; já os que tiveram contato com o gosto da couve, que é amargo, fizeram expressão de choro.

É a primeira vez que um estudo demonstra a capacidade gustativa dos fetos em tempo real. Mas já havia indícios dela: trabalhos anteriores mostraram que, quando a mãe tem o hábito de ingerir certos alimentos durante a gestação, como alho ou cenoura, os bebês já nascem habituados ao cheiro deles.

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Fonte 1. Flavor Sensing in Utero and Emerging Discriminative Behaviors in the Human Fetus. B Ustun e outros, 2022

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Bebês
Gravidez
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