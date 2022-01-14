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Ciência

Berçário com 60 milhões de ninhos de peixes é descoberto na Antártida

Localizado no Mar de Wenddell, esse pode ser o maior berçário de peixes já descoberto. Entenda como esses animais sobrevivem às temperaturas congelantes.

Por Maria Clara Rossini 14 jan 2022, 16h56 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
"Ninhos” de peixes no fundo do mar da Antártida.
 (PS118/AWI OFOBS/Divulgação)
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Imagine ter um sangue tão transparente quanto vodca. Os peixes da família Channichthyidae – conhecidos em inglês como icefish ou “peixes do gelo” – não carregam uma única molécula de hemoglobina no sangue. Em humanos, essa proteína presente nas hemácias é responsável por transportar oxigênio e dar a cor avermelhada ao sangue. 

Os “peixes de gelo” não precisam de hemoglobina ou hemácias, já que toda sua pele funciona como um grande pulmão, absorvendo oxigênio diretamente da água ao redor. Isso permite que eles suportem temperaturas em torno de 1 ºC – apenas o suficiente para a água não congelar. Nessas temperaturas, os glóbulos vermelhos se tornam mais difíceis de bombear, e poderiam congelar facilmente.

O hack adaptativo deu certo. Esses peixes vivem relativamente escondidos dos humanos no mar da Antártida. Pesquisadores do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, descobriram um berçário de icefish no fundo do Mar de Wenddell, próximo à península antártica. Estima-se que a área esteja coberta com mais de 60 milhões de ninhos – caracterizando-o como o maior berçário de peixes já descoberto. A pesquisa foi publicada no periódico Current Biology.

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A colônia de peixes foi encontrada pela primeira vez em fevereiro de 2021. A embarcação RV Polarstern filmou o fundo do Mar Wenddell enquanto enviava as imagens à equipe de pesquisadores. A embarcação encontrou mais de 16 mil ninhos durante quatro horas de navegação. Após mais duas pesquisas de campo, os cientistas estimaram uma área de 240 quilômetros quadrados coberta por ninhos – separados por apenas 25 centímetros entre si.

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Cada ninho tem 1,7 mil ovos e é protegido por um peixe adulto. Até então, pesquisadores só haviam encontrado berçários com, no máximo, 40 ninhos dessa espécie. Os cientistas acreditam que a abundância de ninhos tenha a ver com a temperatura da água no local, que é 2 ºC mais alta do que os arredores. Essa porção de água também tem muitos plânctons, que servem de comida aos filhotes quando os ovos racham.

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Mesmo sendo uma porção de água mais “quente” para os padrões antárticos, a habilidade do animal vertebrado de sobreviver a essas condições ainda impressiona. Tudo graças a adaptações únicas: o coração do icefish é quatro vezes maior em comparação com espécies próximas, seus ossos possuem menos minerais, e ele produz uma proteína anticongelante. O sangue e o esqueleto são tão transparentes que é possível ver seu cérebro através da pele.

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Os pesquisadores pretendem monitorar o berçário para estudar o ciclo de vida e características da espécie. Autun Purser, um dos autores do artigo, disse em entrevista à LiveScience que pretende voltar ao Mar de Wenddell em abril deste ano.

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Peixes
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