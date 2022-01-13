Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Ciência

Golfinhos têm clitóris funcional assim como os humanos, indica estudo

Pesquisadores analisaram a anatomia sexual dos animais e reuniram evidências de que o órgão das fêmeas pode ter evoluído para proporcionar prazer.

Por Luisa Costa 13 jan 2022, 19h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto de um grupo de golfinhos nadando.
 (George Karbus Photography/Getty Images)
Continua após publicidade
Golfinhos têm clitóris funcional assim como os humanos, indica estudo Priorizar nos meus resultados Google

Os golfinhos são mamíferos aquáticos conhecidos pela sua inteligência e com vida social complexa. E parece que eles têm outra coisa em comum com os humanos: as fêmeas apresentam clitóris funcionais, ou seja, capazes de proporcionar prazer a partir da estimulação tátil.

A hipótese não é nova entre os cientistas. Golfinhos fazem sexo com frequência, em pares heterossexuais e homossexuais, e parecem usar a atividade para manter os laços sociais. Por isso, acreditava-se que o ato poderia ser prazeroso para ambos os sexos – em vez de servir somente à reprodução da espécie.

Agora, uma nova pesquisa reuniu evidências de que os golfinhos nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) têm clitóris que, provavelmente, evoluíram para o prazer. O estudo foi publicado na última segunda (10) no periódico científico Current Biology e foi liderado pela bióloga Patricia Brennan, do Mount Holyoke College, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Investigar o prazer sexual em outros animais não é uma tarefa fácil. Em humanos e outros primatas, ele aparece em sinais fisiológicos bem conhecidos para nós – vocalizações, alterações na respiração, diferentes expressões faciais. Mas não é possível detectar nada disso nos golfinhos, que têm um corpo bem diferente do nosso.

Siga

A solução, então, é investigar a anatomia sexual – e procurar indícios de que órgãos e tecidos são especializados para proporcionar prazer quando estimulados. Por isso, Brennan e seus colegas de pesquisa estudaram a genitália de 11 golfinhos. Eram animais que morreram de causas naturais e foram encontrados em algum ponto do litoral norte-americano.

Continua após a publicidade

Ao longo de alguns anos, os cientistas receberam pacotes congelados vindo de várias partes do país, descongelaram os tecidos e realizaram as dissecações. A equipe de pesquisadores examinou os clitóris coletados de diversas maneiras – usando microscópios e aparelhos de tomografia computadorizada, por exemplo. A partir daí, descobriram vários indícios de um clitóris funcional, como a presença de tecido erétil (ou seja, capaz de se erguer ao ser preenchido com sangue durante a excitação sexual).

Eles também perceberam que a pele do clitóris era menos espessa do que nas áreas genitais vizinhas (o que facilita a estimulação). Descobriram também terminações nervosas abundantes no órgão (que aumentam a sensibilidade na área) e a mudança de forma do clitóris à medida que os golfinhos atingem a idade adulta, algo relacionado à maturidade sexual.

Continua após a publicidade

Brennan afirmou à revista New Scientist que essas são as evidências que faltavam “para fechar esse caso” e afirmar que o clitóris desses cetáceos são funcionais e que os golfinhos também fazem sexo por prazer.

Continua após a publicidade

Segundo a cientista, como o clitóris e o pênis são estruturas que apresentam o mesmo “caminho” de desenvolvimento (nos humanos e em outros mamíferos), existe a hipótese de que o órgão feminino não teria necessariamente uma função – e seria apenas um “minipênis”.

“Podemos mostrar que este é realmente um órgão funcional que está servindo a algum tipo de propósito. Provavelmente, é uma boa ideia do ponto de vista evolutivo, porque faz os animais procurarem sexo com mais frequência”, afirma.

Continua após a publicidade

Historicamente, os pesquisadores se concentraram na genitália masculina, e estudos sobre a sensibilidade sexual feminina (em humanos e outros mamíferos) apareceram nas últimas décadas. Ainda há muito a se descobrir – e os cientistas acreditam que, quanto mais aprendermos sobre o comportamento social de golfinhos e outros animais, melhor compreenderemos sua evolução, o que pode ajudar na conservação das espécies.

Publicidade
TAGS:
Biologia
CETÁCEO
Comportamento animal
evolução
golfinho
Mamíferos
Sexo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).