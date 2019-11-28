Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Ciência

Buracos negros podem abrigar milhares de planetas exóticos em sua órbita

Cientistas japoneses calcularam que existe a chance de um buraco negro ser rodeado por vastas legiões de planetas.

Por A.J. Oliveira 28 nov 2019, 19h53 | Atualizado em 23 jun 2026, 10h28
 (Kagoshima University/Divulgação)
Continua após publicidade
Buracos negros podem abrigar milhares de planetas exóticos em sua órbita Priorizar nos meus resultados Google

Fomos educados a pensar em planetas como bolinhas (ou bolonas) rodeando estrelas. É um clichê espacial. Mas a ciência tem mostrado cada vez mais que esse senso comum é mais um reflexo da nossa visão antropocêntrica. Há planetas errantes que vagam soltos pela galáxia — nenhuma estrela envolvida. E, segundo um novo estudo, deve haver montes de mundos no lugar mais inóspito possível: ao redor de buracos negros supermassivos.

Três pesquisadores japoneses desenvolveram um estudo matemático em que calcularam a possibilidade de planetas se formarem em volta desses objetos monstruosos que ficam no centro dos núcleos galácticos ativos — aqueles que são bem mais luminosos que o normal. Perceberam que, apesar das condições aparentemente proibitivas daquele ambiente, onde a radiação e a gravidade são caóticas, corpos planetários podem, sim, nascer e viver por ali.

Mas como nascem os planetas, afinal? Os astrônomos ainda estão atrás de desvendar os detalhes desse processo, mas já têm uma bela noção de como funciona. O primeiro passo é dispor de um volumoso disco de poeira e gás (o disco de acreção) orbitando um corpo bem massivo. Esses chamados discos protoplanetários são comuns ao redor de estrelas bebês. Mas eles também existem circundando os buracos negros — e muito maiores, por sinal.

Continua após a publicidade

E, naturalmente, com uma maior fartura de “alimento” no núcleo das galáxias, é normal que os mundos nascidos nesses lugares sejam mais “gordinhos” e também mais numerosos. “Nossos cálculos mostram que dezenas de milhares de planetas com 10 vezes a massa da Terra podem se formar a cerca de 10 anos-luz de um buraco negro”, disse em comunicado Eiichiro Kokubo, professor do Observatório Astronômico Nacional do Japão.

Siga
Continua após a publicidade

A maior diferença entre esse disco de acreção encorpado para o disco protoplanetário das estrelas jovens é a densidade. No centro das galáxias, a massa da poeira é 1 bilhão de vezes maior que a de sistemas solares em formação, e algo como 100 mil vezes a massa do Sol. Mas como esses planetas sobrevivem à ira de um buraco negro?

Continua após a publicidade

Mais uma vez, é o fato de aquela matéria em órbita ser tão densa que faz toda a diferença. Os grãozinhos mais externos vão aos poucos absorvendo a imensa radiação recebida, e criam “bolsões” internos mais amenos. Ali, grãozinhos congelados vão se aglutinando e, ao longo de milhões de anos, viram um planeta. Agora falta descobrir como detectar esses mundos hipotéticos tão excêntricos. Já pensou como seria o céu nesses planetas?

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Buracos negros
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).