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Ciência

Catnip pode servir como repelente de mosquito para gatos

Pesquisa descobriu propriedade em um composto da erva, conhecida por acalmar bichanos.

Por SUPER 10 fev 2021, 19h31 | Atualizado em 18 fev 2021, 16h57
Composto da erva, conhecida por acalmar bichanos.
 (Papoulas Douradas/Superinteressante)
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O catnip, ou erva de gato, é um grande aliado dos donos de felinos. A planta faz com que os animais comecem a se esfregar e rolar no chão, levando-os a um estado de euforia que dura cerca de dez minutos. Depois, eles se acalmam e relaxam por algumas horinhas.

Mas não estava claro por que os bichanos eram tão atraídos pela erva. Pensando nisso, cientistas da Universidade de Iwate, no Japão, resolveram investigá-la do ponto de vista químico.

O que eles não esperavam era descobrir que a planta não só ativa o sistema opioide – o conjunto de neurônios que interagem com substâncias psicoativas – dos gatos, como também pode agir como repelente. Tudo porque o catnip tem um composto chamado nepetalactol, que, quando aplicado em gatos, é capaz de afastar mosquitos.

A hipótese é que gatos ancestrais se esfregavam em plantas com nepetalactol sem grandes pretensões, até que perceberam que, com isso, garantiam relaxamento e proteção. Dessa forma, rolar na erva seria mais um comportamento funcional do que recreativo. Afinal, na natureza, ter uma arma contra insetos incômodos é uma baita vantagem.

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Ainda são necessários mais estudos para comprovar a tese. Por isso, se seu gato estiver sofrendo com picadas, vale consultar um veterinário antes de deixá-lo relaxadão.

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