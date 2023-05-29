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Ciência

Cérebro gosta mais de certos sons quando eles vêm do lado esquerdo

Estudo revela que sons positivos, como risos, ativam mais o córtex auditivo quando chegam pelo ouvido esquerdo - mas isso só acontece com determinados tipos de áudio.

Por Leo Caparroz 29 Maio 2023, 18h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Ressonância magnética da artéria cerebral no cérebro.
 (mr.suphachai praserdumrongchai/Getty Images)
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Pesquisadoras da Suíça descobriram uma preferência inusitada para sons agradáveis. Segundo elas, barulhos positivos geram uma atividade neural mais forte se forem ouvidos pelo lado esquerdo.

O estudo analisou as varreduras cerebrais de treze adultos submetidos a 66 áudios de três tipos: positivos, negativos e neutros. Cada categoria continha barulhos produzidos por humanos e sons de ambiente, que foram tocados em blocos separados pelos tipos, pela lateralização (esquerda, direita ou centro) e intercalados por 20 segundos de silêncio.

Escutar as vocalizações (como risos ou sons eróticos) ativou o córtex auditivo dos participantes. Mas quando as gravações eram direcionadas para o lado esquerdo, a resposta era mais forte.

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“Isso não ocorre quando as vocalizações positivas vêm da frente ou da direita”, afirma a neurocientista Sandra da Costa, pesquisadora do estudo.

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“Também mostramos que as vocalizações neutras ou negativas, por exemplo, vogais sem sentido ou gritos assustados, e outros sons que não as vocalizações humanas não têm essa associação com o lado esquerdo”.

Até mesmo os outros sons positivos, como o fluir de um rio, aplausos ou uma cerveja sendo aberta, não despertaram a mesma reação que as vocalizações. Os negativos e neutros, vidro quebrando, o tique-taque de uma bomba, vento e o motor de um carro, também não desencadearam a mesma resposta.

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Algumas funções do cérebro até se concentram mais no lado esquerdo do que no direito, e vice-versa, mas esse não parece ser o caso. Enquanto o hemisfério direito do córtex auditivo mostrou uma resposta mais forte a vozes humanas positivas na região chamada L3, ambos os lados do cérebro foram ativados pelos sons em experimentos.

“Atualmente não se sabe quando a preferência do córtex auditivo primário por vocalizações humanas positivas vindas da esquerda aparece durante o desenvolvimento humano, e se esta é uma característica exclusivamente humana”, afirma a neurocientista Stephanie Clarke, também envolvida na pesquisa.

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“Depois de entendermos isso, podemos especular se está ligado à preferência manual ou aos arranjos assimétricos dos órgãos internos”.

A razão da preferência ainda não é clara – os experimentos focaram apenas em identificar a diferença na atividade no córtex auditivo. Como tal mudança se traduz na percepção desses sons é um mistério a ser testado no futuro.

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audição
cérebro
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