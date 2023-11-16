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Ciência, Tecnologia

“ChatGPT é mais criativo que 99% das pessoas.” Não é bem assim…

Essa manchete correu a internet. Mas o estudo no qual se baseia tem uma falha - que invalida a conclusão.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2023, 14h14 | Atualizado em 16 nov 2023, 14h15
Foto aproximada de uma mão segurando um celular, na tela mostra o início de uma conversa com o Chat GPT.
 (Sanket Mishra/Pexels)
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“ChatGPT é mais criativo que 99% das pessoas.” Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:

Em uma experiência feita nos EUA, o ChatGPT alcançou pontuação superior à maioria dos humanos em testes de criatividade.

Qual é a verdade:

O estudo (1), realizado por cientistas da Universidade de Montana, empregou uma avaliação chamada TTCT: Torrance Tests of Creative Thinking. A pontuação do robô nesse teste foi comparada à de 24 voluntários.

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O problema é que o TTCT, criado em 1958, é muito influenciado pela quantidade e variedade de termos usados nas respostas  – e o ChatGPT é uma verdadeira metralhadora de palavras.

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O teste não mede, como os próprios autores do estudo ressaltaram, a chamada “criatividade histórica”: a capacidade de usar informações que você aprendeu para gerar ideias novas. Ou seja, ele é muito mais um teste de fluência do que de criatividade real.

Fonte 1. The originality of machines: AI takes the Torrance Test. E Guzik e outros, 2023.

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TAGS:
ChatGPT
Inteligência artificial
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