Chimpanzés também têm menopausa

As chimpanzés do Kibale Natonal Park, em Uganda, passam até 20% da vida no chamado “estágio pós-reprodutivo”, sem poder ter filhos. É bastante: no mundo animal, os indivíduos costumam não viver muito após perder a capacidade procriativa.

Agora, pesquisadores americanos testaram a urina de 66 chimpanzés, com idades entre 14 e 67 anos, desse grupo em Uganda. Constataram que ao longo da vida certos hormônios, como o estrogênio e a progestina, vão caindo da mesma forma que em humanos.

Isso significa, afirmam os cientistas (1), que as chimpanzés também passam pela menopausa: assim como na espécie humana, ela ocorre por volta dos 50 anos.

