Cientistas criam bife de laboratório com textura mais próxima do músculo bovino

“Pode ser um substituto confiável para o bife”, disse o pesquisador Mai Furuhashi, da Universidade de Tóquio, sobre o novo protótipo de carne de laboratório desenvolvido por seu grupo.

Além de precisarem imitar com sucesso o aspecto e sabor, carnes cultivadas têm uma outra pedra no sapato: chegar a uma receita que consiga recriar a consistência da carne de verdade.

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Usando uma nova técnica, cientistas recriaram pedaços de carne sintética com 1 mm de tamanho. Dentro deles, há miotubos – tipo de fibra do músculo esquelético bovino – organizados da forma exata para imitar, na boca, a textura que só um bife autêntico possui.