Cientistas criam carrapato transgênico

O Ixodes scapularis transmite a doença de Lyme, que pode provocar dores de cabeça, paralisia facial, rigidez muscular e problemas nas articulações, e os sintomas podem durar o resto da vida. A versão transgênica desse carrapato (1) recebeu um gene da aranha-tigre (C. salei).

O teste foi puramente experimental. A ideia é refinar esse método de alteração genética para, no futuro, gerar e espalhar carrapatos que não transmitam a doença.

LEIA MAIS: A vaca transgênica

Fonte 1. Cas9-mediated gene editing in the black-legged tick, Ixodes scapularis, by embryo injection and ReMOT Control. A Sharma e outros, 2022.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram