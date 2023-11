Cientistas criam combustível “à prova de fogo”

A gasolina, o álcool e ouros combustíveis líquidos são altamente voláteis – tanto que sentimos de longe o cheiro deles. É por isso, também, que eles são tão inflamáveis: suas moléculas entram em contato com o oxigênio do ar (o comburente) e, se houver uma faísca, a combustão começa.

Agora, cientistas da Universidade da Califórnia (Riverside) criaram um combustível (1) cuja volatilidade pode ser controlada. Em seu estado normal, ele simplesmente não pega fogo; só faz isso se receber antes uma corrente elétrica.

O líquido é derivado do imidazol (C3H4N2), um composto orgânico hoje usado como reagente industrial. Ele é combinado com perclorato, uma família de compostos que contêm cloro – e é isso que o torna dependente da eletricidade para se tornar volátil e inflamável.

Segundo os cientistas, a preparação consome apenas 4% da energia presente no líquido, ou seja, a técnica seria viável em escala comercial. A ideia é aperfeiçoá-la para criar um combustível à prova de acidentes.

Fonte 1. Electrochemical Modulation of the Flammability of Ionic Liquid Fuels. P Biswas e outros, 2023.

