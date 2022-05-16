Cientistas cultivam plantas em amostras de solo lunar

Pesquisadores da Universidade da Flórida conseguiram fazer plantas crescerem em amostras de solo lunar. O experimento, realizado ao longo de 18 meses, utilizou amostras coletadas pelas missões Apollo 11, 12 e 17 e uma planta chamada Arabidopsis thaliana, da família do repolho, da mostarda e do nabo.

Astronautas já haviam cultivado plantas a bordo da Estação Espacial Internacional, mas usando amostras de solo levado da Terra. A nova proposta buscava descobrir se plantas eram capazes de crescer em solo extraterrestre.

O estudo, publicado na Communications Biology, revela detalhes do crescimento e desenvolvimento das mudas, que eram regadas e fertilizadas diariamente. “Depois de dois dias, elas começaram a brotar!”, afirmou Anna-Lisa Paul, primeira autora do estudo. “Todas elas brotaram. Não consigo explicar o quão impressionados nós ficamos. Todas as plantas – das amostras lunares e de controle – pareciam idênticas até o dia seis.”

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A partir do sexto dia as diferenças começaram a se tornar evidentes. As plantas do solo lunar não eram tão robustas quanto as outras. Elas cresciam mais devagar, tinham folhas menores, raízes atrofiadas e manchas vermelhas, um sinal típico de stress.

No vigésimo dia, os cientistas conduziram outra análise. Dessa vez, eles acessaram o RNA das plantas. Com isso, descobriram que a expressão genética observada era similar àquela vista em solos com muitos sais ou metais pesados.

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O solo lunar é bem diferente do terrestre. Ele é rico em sílica, cal, óxidos de alumínio, ferro, magnésio e sódio entre outros. Também não contém elementos orgânicos e é alvo direto da radiação solar. “É impressionante que elas ainda cresçam nesse ambiente hostil,” disse Stephen Elardo, coautor do estudo. “Ficam estressadas, mas não morrem”.

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Os pesquisadores estão empolgados em dar continuidade ao estudo. Segundo eles, o próximo passo seria descobrir formas de permitir o crescimento das plantas em solo lunar sem prejuízo à saúde delas. Com a missão Artemis se aproximando, é importante pensar em novos meios de usar recursos encontrados na própria Lua. Pesquisas como essa são cruciais para preparar o terreno para futuras explorações espaciais.