Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Cientistas cultivam plantas em amostras de solo lunar

Vegetais crescem em solo de fora da Terra pela primeira vez; espécie usada na experiência foi a Arabidopsis thaliana, da família do repolho

Por Leo Caparroz 16 Maio 2022, 19h30 | Atualizado em 4 ago 2022, 16h00
Close up das mãos de uma pessoa cientista manuseando amostras de plantas e solo em laboratório.
 (nicolas_/Getty Images)
Continua após publicidade
Cientistas cultivam plantas em amostras de solo lunar Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisadores da Universidade da Flórida conseguiram fazer plantas crescerem em amostras de solo lunar. O experimento, realizado ao longo de 18 meses, utilizou amostras coletadas pelas missões Apollo 11, 12 e 17 e uma planta chamada Arabidopsis thaliana, da família do repolho, da mostarda e do nabo.

Astronautas já haviam cultivado plantas a bordo da Estação Espacial Internacional, mas usando amostras de solo levado da Terra. A nova proposta buscava descobrir se plantas eram capazes de crescer em solo extraterrestre.

O estudo, publicado na Communications Biology, revela detalhes do crescimento e desenvolvimento das mudas, que eram regadas e fertilizadas diariamente. “Depois de dois dias, elas começaram a brotar!”, afirmou Anna-Lisa Paul, primeira autora do estudo. “Todas elas brotaram. Não consigo explicar o quão impressionados nós ficamos. Todas as plantas – das amostras lunares e de controle – pareciam idênticas até o dia seis.”

Continua após a publicidade

A partir do sexto dia as diferenças começaram a se tornar evidentes. As plantas do solo lunar não eram tão robustas quanto as outras. Elas cresciam mais devagar, tinham folhas menores, raízes atrofiadas e manchas vermelhas, um sinal típico de stress.

Siga

No vigésimo dia, os cientistas conduziram outra análise. Dessa vez, eles acessaram o RNA das plantas. Com isso, descobriram que a expressão genética observada era similar àquela vista em solos com muitos sais ou metais pesados.

Continua após a publicidade

O solo lunar é bem diferente do terrestre. Ele é rico em sílica, cal, óxidos de alumínio, ferro, magnésio e sódio entre outros. Também não contém elementos orgânicos e é alvo direto da radiação solar. “É impressionante que elas ainda cresçam nesse ambiente hostil,” disse Stephen Elardo, coautor do estudo. “Ficam estressadas, mas não morrem”.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores estão empolgados em dar continuidade ao estudo. Segundo eles, o próximo passo seria descobrir formas de permitir o crescimento das plantas em solo lunar sem prejuízo à saúde delas. Com a missão Artemis se aproximando, é importante pensar em novos meios de usar recursos encontrados na própria Lua. Pesquisas como essa são cruciais para preparar o terreno para futuras explorações espaciais.

Publicidade
TAGS:
Estudos e pesquisas
Lua
plantas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).