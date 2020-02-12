Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Ciência

Cientistas descobrem como alguns mamíferos pausam suas gestações

Quando as condições não são favoráveis, os embriões entram em estado de dormência até tudo melhorar. E a supressão de uma enzima é a chave do processo.

Por Bruno Carbinatto 12 fev 2020, 18h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
Ai Angel Gentel_gettyimages_mamiferos_pausam_gestação
 (Ai Angel Gentel/Getty Images)
Continua após publicidade
Cientistas descobrem como alguns mamíferos pausam suas gestações Priorizar nos meus resultados Google

Alguns mamíferos possuem uma habilidade bastante peculiar: as fêmeas podem pausar suas gestações para esperar melhores condições para dar à luz. O processo é chamado de diapausa embrionária e funciona, basicamente, impedindo que o embrião se implante na parede do útero de sua mãe. O futuro filhote fica em uma fase dormente até ser ativado novamente e seguir com seu desenvolvimento – dessa forma, o nascimento é adiado e não segue um tempo fixo.

Esse mecanismo existe em mais de 130 espécies de mamíferos, como focas, ursos, tatus e lontras. Alguns motivos que podem ativar a diapausa já são conhecidos, como falta de comida no ambiente, baixas taxas de gordura corporal na mãe, alterações hormonais ou a presença de outros filhotes que ainda não desmamaram, por exemplo. Tudo isso faz com que o corpo da mãe pause a gestação e espere condições melhores, tanto ambientais como de saúde, para que o desenvolvimento do filhote e seu nascimento ocorram da melhor forma possível. Mas, até agora, os detalhes fisiológicos do processo eram em grande parte misteriosos. 

Um novo estudo do Instituto de Células Tronco e Medicina Regenerativa da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ajudou a entender melhor o processo. Em laboratório, a equipe induziu o estado de diapausa em fêmeas grávidas de camundongos ao reduzir seus níveis de estrógeno, e depois coletou os embriões “dormentes” para compará-los com embriões normais, ou seja, que seguiram seu desenvolvimento sem pausas. 

Os cientistas também induziram o estado de dormência em células tronco de camundongos, e as compararam com células tronco normais. Para isso, eles restringiram os nutrientes das células, simulando um estado de fome e desnutrição – que, em algumas espécies, pode ativar a diapausa naturalmente.  O objetivo era tentar encontrar diferenças metabólicas (ou seja, de processos e substâncias que regulam a vida) e diferenças epigenéticas (ou seja, quais genes estavam ou não sendo expressos em cada caso) entre as células dormentes e as normais. 

Siga
Continua após a publicidade

Funcionou: os pesquisadores identificaram uma série de genes ativos apenas nas células dormentes, responsáveis por codificar um grupo de proteínas específico. Essas proteínas, por sua vez, inibem a atividade de uma enzima chamada mTOR, que já é bem conhecida pela ciência por estar envolvida em diversos processos celulares em mamíferos, como o envelhecimento, a divisão celular e até o desenvolvimento de cânceres. Os resultados foram publicados na revista Developmental Cell.

Aparentemente, a supressão da atividade da mTOR nos estágios iniciais da gestação leva ao estado de dormência da diapausa. E os cientistas descobriram que o processo também era reversível: quando a atividade da mTOR era retomada, o estado de diapausa terminava e o embrião continuava com seu desenvolvimento.

Continua após a publicidade

Além de explicar um processo até então bastante enigmático, o estudo também pode ter implicações em outras áreas, como o combate ao câncer. Isso porque, algumas vezes, células tumorais podem entrar em estados de dormência similiares ao dos embriões em diapausa – e entender como isso acontece pode ajudar a desenvolver tratamentos.

Publicidade
TAGS:
Alterações Hormonais
animais
Enzimas
Genética
gestação
Mamíferos
natureza
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).