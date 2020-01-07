Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Ciência

Cientistas detectam ondas gravitacionais criadas por evento raro

Foi apenas a segunda vez que os efeitos de uma colisão entre estrelas de nêutrons foram flagrados aqui na Terra. Entenda o que isso significa.

Por A. J. Oliveira 7 jan 2020, 20h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
 (National Science Foundation/LIGO/Sonoma State University/A. Simonnet/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas detectam ondas gravitacionais criadas por evento raro Priorizar nos meus resultados Google

Desde que começou a operar, em 2015, o Observatório Ligo detectou dezenas de eventos cósmicos que propagaram ondas gravitacionais pelo espaço. Praticamente todos eles consistem em buracos negros se fundindo, com exceção de dois. Em agosto de 2017, cientistas captaram pela primeira vez uma colisão entre duas estrelas de nêutrons. Você pode entender melhor o que a descoberta significou – e o que são estrelas de nêutrons – neste texto. O ponto é que, quase dois anos depois, cientistas conseguiram um novo registro do fenômeno.

Na última segunda-feira (6), pesquisadores anunciaram a segunda detecção desse evento raro durante o 235º encontro da Sociedade Astronômica Americana em Honolulu, no Havaí. Ele foi observado no dia 25 de abril de 2019 por apenas um dos dois interferômetros que compõem o Ligo — instrumentos de altíssima sensibilidade em forma de L que usam lasers para perceber a ligeira distorção que as ondas gravitacionais provocam no espaço-tempo.

Na ocasião, só o observatório de Livingston, nos Estados Unidos, coletou dados sobre a violenta colisão: seu irmão gêmeo de Hanford, em Washington, estava temporariamente desligado. Nem mesmo a instalação parceira que faz parte do mesmo projeto que envolve milhares de cientistas, o Virgo, na Itália, pôde sentir o evento, mas isso ajudou a determinar onde exatamente ele ocorreu. Foi a 500 milhões de anos-luz daqui.

Só que esse impasse acabou comprometendo a precisão das estimativas. Sem poder triangular as informações, deu para delinear uma área de 20% do céu de onde o sinal pode ter vindo. Já para a primeira colisão de estrelas de nêutrons, que entrou para a história como o primeiro fenômeno cósmico observado ao mesmo tempo em ondas gravitacionais e na radiação eletromagnética, com o brilho estudado por vários telescópios, o pedaço foi de 0,04%.

Siga
Continua após a publicidade

Apesar de não ter sido tão bem documentado, o evento de 2019 se mostrou igualmente valioso para os cientistas por ter revelado algo inusitado: o objeto que surgiu da fusão entre as estrelas de nêutrons é muito mais massivo do que se esperava. É mais provável que o astro forjado pela união dos dois compactos sóis, restos mortais ultradensos de estrelas que explodiram, tenha sido um buraco negro com 3,4 vezes a massa do nosso Sol.

Continua após a publicidade

Até o momento, todas as duplas de estrelas de nêutrons já encontradas não tinham mais de 2,9 massas solares. Agora os cientistas terão que formular possíveis explicações para a observação inesperada. Uma das ideias sugere que a colisão não teria envolvido duas estrelas de nêutrons, e sim uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Mas esse cenário também não faz muito sentido. É que, se o outro objeto fosse um buraco negro, a situação incorreria em problema parecido: ele seria muito mais leve que o previsto.

Outro ponto que o evento de 2019 não foi capaz de esclarecer foi a origem do sistema. As duas teorias principais sugerem que ou ele se forma a partir de duas estrelas massivas que já se orbitavam antes de explodir, ou de um par de estrelas de nêutrons que se juntam em regiões de alta densidade estelar. Nos próximos anos, mais desses eventos flagrados pelo Ligo e pelo Virgo permitirão coletar mais dados e criar novos modelos que expliquem estes e outros mistérios envolvendo as fascinantes estrelas de nêutrons.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
espaço
Estrelas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).