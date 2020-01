Cientistas encontram evidências de vulcões ativos em Vênus

Vulcões são bem menos comuns do que se imagina. A maioria dos planetas do Sistema Solar já abrigou vulcões no passado, mas quase todos não estão mais em atividade. A Terra é o único planeta que comprovadamente possui atividade vulcânica até hoje. Algumas luas de Júpiter e Saturno, como Io e Encélado, também.

Agora, um estudo feito pela Associação de Universidades em Pesquisa Espacial descobriu lava expelida recentemente na superfície de Vênus. Sabe-se que a erupção ocorreu há poucos anos porque a lava endurecida está recoberta por um mineral que reage rapidamente com a atmosfera. Se eles ainda estão lá, é porque ainda não houve tempo da reação ocorrer.

Até então, algumas estimativas apontavam que as últimas erupções em Vênus haviam ocorrido há mais de dois milhões de anos, enquanto outras sugeriam ao menos 250 mil anos. No entanto, o novo estudo publicado na Science propõe que as erupções tenham ocorrido há bem menos que mil anos.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores estudaram cristais de olivina, um mineral encontrado nas rochas vulcânicas (isto é, na lava endurecida) da Terra e de Vênus. Eles recriaram a atmosfera e temperatura do planeta em laboratório e analisaram como o mineral se comportaria em tais condições.

Os resultados mostraram que, nas condições climáticas presentes em Vênus, a rocha reage rapidamente com a atmosfera para formar outros minerais em sua superfície – como magnetita e hematita. Observações de satélite recentes de Vênus mostraram a presença de olivina sem os minerais indicados. Sinal de que ela foi expelida há pouco tempo e ainda não teve oportunidade de se transformar.

Se os vulcões de Vênus realmente estiverem ativos, ele se torna um excelente local para pesquisar e entender o interior de outros planetas do Sistema Solar. “Nós podemos estudar como os planetas resfriam e por que a Terra e Vênus possuem vulcanismo ativo, mas Marte não, por exemplo” disse o pesquisador Justin Filiberto, que liderou o estudo.

O vulcanismo é típico de corpos celestes que ainda estão quentes. Quanto menor é o astro, mais rápido ele esfria. A nossa Lua, por exemplo, também teve atividade vulcânica há 3 bilhões de anos, mas já resfriou tanto que hoje não há mais calor o suficiente para formar lava. Terra e Vênus ainda estão quentes, e por isso conseguem manter atividade vulcânica.

Io, lua de Júpiter, é o corpo mais ativo do Sistema Solar, mesmo sendo praticamente do mesmo tamanho da nossa Lua. Quase toda a superfície de Io é coberta por vulcões e lava. O motivo disso é seu “pai”. Por ser o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter gera um campo gravitacional enorme, que deforma Io e faz suas camadas internas entrarem em fricção. Essa é a origem de tanto calor e vulcanismo.

Se a atividade vulcânica em Vênus for confirmada, essa seria só mais uma das semelhanças entre a Terra e nosso vizinho planetário. Em setembro de 2019, uma pesquisa mostrou que Vênus pode ter sido habitável há milhões de anos, inclusive com oceanos e atmosfera parecida com a nossa.