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Ciência

Cientistas implantam memórias em pássaros – para fazê-los cantar diferente

Mandarins aprenderam a nova canção sem precisarem da ajuda dos pais – tradicionalmente, seus primeiros professores de canto.

Por Guilherme Eler 4 out 2019, 20h07 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h08
 (Patrycja Polechonska / EyeEm/Getty Images)
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Para os mandarins, simpáticos passarinhos como este que você na foto acima, cantar é um hábito que atravessa gerações – e exige uma boa dose de esforço. Os mais novos da família aprendem o canto típico da espécie memorizando o jeito que seus pais fazem. Depois, vão balbuciando as notas e tentando copiá-las aos poucos, segundo demonstrou este estudo de 2008. De tanto repetirem a melodia, finalmente conseguem ajustar a afinação e reproduzir de forma fiel o show de seus genitores. Estima-se que filhotes fiquem craques cerca de 3 meses depois da primeira “aula”.

Após estudarem a fundo esse processo de aprendizagem, pesquisadores da Universidade do Sudoeste do Texas, nos Estados Unidos, conseguiram manipular essas etapas e implantar memórias vocais no cérebro dos mandarins. E isso os ensinou a cantar sua tradicional canção de uma forma inédita – sem precisar da mentoria de seus pais pássaros.

“Confirmamos pela primeira vez que existem regiões do cérebro responsáveis por memórias comportamentais – memórias que nos guiam quando queremos imitar qualquer coisa, desde a fala até aprender a tocar piano”, disse Todd Roberts, neurocientista e co-autor do estudo, em comunicado. “Essas descobertas nos permitiram plantar memórias nos pássaros e controlar o aprendizado de seu canto”.

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Um estudo publicado na revista científica Science explica como os cientistas ativaram um circuito específico de neurônios dos pássaros usando optogenética. Essa técnica utiliza luz para ativar certas partes do cérebro e controlar sua atividade.

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O foco dessa técnica era uma área cerebral chamada NIf. Adicionando genes sensíveis à luz aos neurônios dessas áreas, cientistas conseguiam controlar a informação que a região transmite à HVC – outra parte do cérebro dos pássaros. Enquanto a atividade da NIf determina o tamanho das sílabas (ou notas) da canção, a outra região do cérebro é responsável pelo aprendizado.

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Quanto menor a exposição à luz, menores eram as sílabas (ou notas) que os pássaros passavam a usar para cantar. Iluminar as áreas do cérebro por mais tempo, por outro lado, fazia com que a canção tivesse notas mais longas. E isso dava origem a uma música totalmente nova.

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Ao manipular a interação dessas duas áreas, era como se os cientistas os cientistas criassem novas memórias nos filhotes. Mas isso não significava passar a receita de bolo completa: aspectos como a intensidade e tom da cantoria ainda precisavam vir instalados de fábrica. “Nós não ensinamos tudo que o pássaro precisa saber – só a duração das sílabas da canção”, disse Roberts. “As duas regiões cerebrais que testamos no estudo representam apenas um pedaço do quebra-cabeças”. Ou seja: ainda que a tecnologia dê uma mãozinha, ter um bom professor desde o ninho ainda fazia toda a diferença.

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A equipe afirma no estudo que a descoberta da relação entre memória e cantoria em pássaros pode abrir caminho para o tratamento de certos problemas de fala em pessoas. Há, claro, um caminho muito longo a ser percorrido, uma vez que relações entre partes diferentes do cérebro humano costumam ser bem mais complexas que as que acontecem em aves.

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TAGS:
cérebro
Estudos e pesquisas
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