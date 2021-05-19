Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Cientistas simularam o nascimento de estrelas em uma nebulosa. Veja o vídeo

A animação, que consumiu 100 dias de trabalho com um supercomputador, simula todas as variáveis envolvidas no processo. Confira o resultado.

Por Carolina Fioratti 19 Maio 2021, 15h59 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Representação gráfica do nascimento de uma estrela, se assemelha com uma nebulosa de cor laranja e violeta no fundo preto.
 (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas simularam o nascimento de estrelas em uma nebulosa. Veja o vídeo Priorizar nos meus resultados Google

Na última segunda-feira (19), pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, divulgaram o primeiro modelo em alta resolução simulando o nascimento de uma estrela – processo que leva milhões de anos.

O Projeto STARFORGE (sigla para “Formação Estelar em Ambientes Gasosos”, em inglês), do qual o vídeo faz parte, pretende dar subsídios aos astrônomos para que eles possam estudar protoestrelas (que ainda estão em desenvolvimento). Dessa forma, os cientistas serão capazes de responder questões cruciais sobre a formação e o comportamento desses corpos celestes.

Continua após a publicidade

Há uma infinidade de partículas de gás (geralmente hidrogênio) soltas no Universo. A força gravitacional acaba puxando umas contra as outras, levando à formação de nuvens gigantes. Esse aglomerado de gás é uma nebulosa. Ventos interestelares carregam e acumulam gás em determinadas regiões dela. Como consequência, ocorre uma maior atuação da força gravitacional nesses espaços mais densos.

A pressão na nuvem fica tão alta que os átomos de hidrogênio acabam se fundindo. Dessa fusão nuclear, temos como resultado o hélio, que vem acompanhado de uma enorme explosão quente e brilhante –  a estrela. 

Siga
Continua após a publicidade

Os cientistas levaram cerca de 100 dias para produzir a simulação. Para desenvolvê-la, tiveram que utilizar o supercomputador Frontera, da Universidade do Texas, um dos mais poderosos do mundo. A simulação é complexa porque os pesquisadores levaram em consideração uma série de fatores, como gravidade, dinâmica do gás, ventos estelares, campos magnéticos, entre outros pontos que poderiam influenciar na formação da protoestrela. 

Os pesquisadores foram além da simulação e já começaram a desvendar algumas questões sobre a formação das estrelas. Você deve ter percebido no vídeo que logo após o ponto branco se formar (as estrelas), seus polos liberavam jatos poderosos. Esses jatos de plasma são formados por matéria que “cai” na estrela. Essa matéria acaba interagindo com o campo magnético e parte dela é levada até os polos, onde é posteriormente expelida. 

Continua após a publicidade

Com base nisso, os cientistas fizeram duas simulações: um mantendo os jatos e outro retirando-os. Eles notaram que os jatos influenciavam diretamente na massa da estrela. Quando eram liberados, o gás ao redor da estrela era afastado, o que impedia que mais matéria chegasse até ela. Sem os jatos, o acúmulo de matéria era bem maior e as estrelas ficavam gigantes, tendo até dez vezes a massa do Sol. O estudo descrevendo a influência dos jatos foi publicado em fevereiro na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Continua após a publicidade

Michael Grudić, um dos autores do estudo, explicou a importância do estudo em comunicado: “Se podemos entender a formação de estrelas, então podemos entender a formação de galáxias. E ao compreender a formação de galáxias, podemos entender mais sobre o que o universo é feito”.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
Ciência
Estrelas
formação
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).