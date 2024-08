Nasa decide que astronautas presos no espaço não voltarão em nave da Boeing

No dia 5 de junho de 2024, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams foram para o espaço em uma missão de oito dias na nave Boeing Stariliner (CST-100). 80 dias depois, eles continuavam na Estação Espacial Internacional (ISS), esperando um veredito da Nasa para saber se iriam voltar na nave que usaram para ir até lá, que estava apresentando problemas na propulsão. Agora, a decisão chegou.

No último sábado, 24, a Nasa anunciou, junto da Boeing, que a missão dos astronautas vai continuar até fevereiro de 2025, quando Wilmore e Williams vão voltar para a Terra. Mas eles não vão fazer a viagem a bordo da cápsula Starliner, que eles usaram para ir até a ISS. O transporte escolhido para o retorno é a espaçonave Dragon, da SpaceX.

A Dragon vai até a ISS só com dois passageiros, para abrir espaço para Wilmore e Williams. Essa nave será adaptada para carregar mais armazenamento, como itens pessoais e vestes espaciais da Dragon para os astronautas presos.

E a espaçonave Boeing Starliner? Vai virar lixo estelar? Não, se os planos da Nasa derem certo. A agência e a empresa de aviação pretendem trazer a cápsula de volta para a Terra sem tripulação, para pousar no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O retorno da Starliner está previsto para setembro.

Segurança em primeiro lugar

Essa foi a primeira missão tripulada da espaçonave Boeing Starliner, que já tinha realizado dois testes sem tripulação. Em julho, testes realizados na Estação Espacial Internacional mostraram que a nave teve falhas em cinco dos 28 propulsores. Os astronautas ficaram mais tempo do que o planejado na ISS para que tentassem consertar o veículo.

No começo do mês de agosto, a Boeing afirmou estar confiante de que a Starliner poderia voltar com a tripulação para a Terra. Agora, a Nasa anunciou que não usar a cápsula para a viagem de retorno é uma questão de comprometimento com a segurança dos astronautas.

A missão com Wilmore e Williams era um teste, e não é raro que aconteçam problemas técnicos nesses casos. Mesmo assim, não é como se essa situação fosse pouca coisa para a Boeing. O projeto da espaçonave Starliner foi marcado por atrasos e um prejuízo de mais de US$ 1,5 bilhão (mais de oito bilhões de reais). Uma falha dessa magnitude e ter que ver os astronautas voltando na nave da concorrência é um baque e tanto para a empresa.

Na coletiva de imprensa explicando a decisão da Nasa, o administrador da agência Bill Nelson disse que, na tomada dessa decisão, ele pensou no desastre do lançamento do ônibus espacial Challenger, que explodiu após 73 segundos de voo, matando sua tripulação de sete pessoas. De acordo com ele, os engenheiros imploraram à gerência para repensar a missão, mas esse pedido nunca chegou aos responsáveis pelas decisões.

