Cobras são capazes de detectar sons

Elas não têm ouvidos, e por isso teoricamente não escutam – só sentem as vibrações do chão. Mas cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, mostraram que as cobras também detectam sons “aéreos”, que não alcançam o chão (1).

A resposta variou conforme a espécie: pítons se moveram em direção ao som, enquanto taipans e víboras-da-morte se afastaram dele.

Fonte 1. Sound garden: How snakes respond to airborne and groundborne sounds. C Zdenek e outros, 2023.