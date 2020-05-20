Cocô de pinguim pode deixar você “chapado”

“Um ficou doidão. Outro, com dor de cabeça”. Disse Bo Eberling, da Universidade de Copenhague, em entrevista à AFP, sobre a experiência de passar horas a fio cheirando cocô de pinguim.

Era por uma boa causa: sua equipe fazia um estudo de campo numa ilha próxima às Malvinas para medir o efeito da população de pinguins na emissão de gases nocivos ao ambiente.

Acontece que as fezes das aves são ricas em óxido nitroso – o famoso gás hilariante. Se inalado por muito tempo, ele pode deixar você relaxado e eufórico. Ou precisando de uma aspirina.