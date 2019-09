Colesterol alto não prejudica só seu coração, mas também seu cérebro

O colesterol alto é um dos responsáveis pela principal causa de morte no mundo: as doenças cardiovasculares. Em grandes quantidades, essa glicoproteína se deposita nas artérias e ajuda a formar placas de gordura nos vasos, o que pode resultar em infarto ou AVC.

De acordo com o Ministério da Saúde, 40% dos brasileiros sofre com o excesso de colesterol no sangue. Um dado que soa pior ainda agora que pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) revelaram que o colesterol não é apenas inimigo do seu coração: ele também prejudica bastante o cérebro.

Em um estudo publicado no periódico Molecular Metabolism, eles demonstraram que o aumento dos níveis de colesterol no sangue compromete a formação de novos neurônios em camundongos.

Essa relação do colesterol com o cérebro já é conhecida há algum tempo: na década de 1990, pesquisas com coelhos e ratos indicaram que o colesterol alto pode prejudicar a memória e o aprendizado. Além disso, experimentos com voluntários humanos demonstraram que pessoas com hipercolesterolemia (colesterol alto herdado de família, uma doença genética) tinham uma maior tendência a pequenos problemas de memória.

Para atestar novamente essa relação, os pesquisadores brasileiros fizeram um teste com camundongos geneticamente modificados para terem colesterol alto. A experiência era simples: os ratinhos foram apresentados a dois objetos e passaram um tempinho com eles para conhecê-los. 24 horas depois, eles foram novamente expostos a dois objetos – desta vez, um era conhecido da rodada anterior, e o outro, totalmente novo.

Ao contrário dos ratinhos normais, que passavam menos tempo no objeto já conhecido e se dedicavam a explorar mais o novo, os camundongos com alto colesterol pareciam não reconhecer o objeto com que eles já haviam brincado no dia anterior. Assim, os pesquisadores atestaram a relação entre a hipercolesterolemia e o déficit de memória.

O pulo do gato do estudo brasileiro é que eles descobriram o motivo do déficit: o alto colesterol atrapalha a neurogênese adulta. Explicando em termos menos técnicos: neurogênese é o processo de formação de novos neurônios no cérebro depois de adulto. Antes, a medicina acreditava que todo ser humano nascia e morria com a mesma quantidade de neurônios. Agora, já é de conhecimento da ciência que, numa região do cérebro chamada hipocampo, existem células progenitoras (similares a células-tronco) que se diferenciam em novos neurônios ao longo da vida.

No estudo, ao isolar células progenitoras in vitro e expô-las a partículas de LDL (o colesterol ruim), os cientistas atestaram que as células não conseguiam se diferenciar em novos neurônios. Por que isso acontece, segue um mistério: “A gente tem algumas pistas, mas ainda não temos a causa principal. Não sabemos exatamente o que o colesterol em excesso faz com a bioquímica das células progenitoras”, disse a pesquisadora Andreza de Bem, que participou do estudo, à SUPER.

Pelo bem não só do seu coração, mas também do seu cérebro, é bom maneirar na pizza.