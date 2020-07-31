Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Com esse experimento caseiro, você pode descobrir se a sua máscara é eficaz

Um especialista explica como uma vela acesa permite verificar, de maneira simples e didática, se uma máscara caseira está cumprindo seu papel.

Por Maria Clara Rossini 31 jul 2020, 13h37
Experimento caseiro demonstra eficácia das máscaras – e por que é importante usá-las
 (sorbetto/Getty Images)
Continua após publicidade
Com esse experimento caseiro, você pode descobrir se a sua máscara é eficaz Priorizar nos meus resultados Google

As máscaras entraram em debate logo no início da pandemia. Eram várias as questões: se toda a população usasse máscaras cirúrgicas, faltariam equipamentos para os profissionais da saúde. Por outro lado, se a única máscara que protege completamente o usuário é o modelo N95, também usadas nos hospitais, então do que adiantaria usar uma máscara de pano?

Com o tempo, entendemos que atender pacientes com covid-19 em um hospital não é igual a fazer compras no supermercado, assim como o intuito de uma N95 não é o mesmo de uma máscara caseira. As máscaras de pano reutilizáveis podem, sim, proteger o usuário de pequenas cargas virais, mas a principal função é evitar que ele transmita o vírus para as outras pessoas.

Todos os modelos de máscaras descartáveis destinadas aos hospitais passam por testes rigorosos para comprovar sua eficácia. No caso das caseiras, algumas pesquisas até avaliaram qual seria o melhor material para a fabricação. Mas ainda é difícil saber se as suas máscaras, especificamente, estão ou não fazendo efeito. Será que há alguma maneira de testar? 

Continua após a publicidade

Não temos equipamentos sofisticados dentro de casa para conduzir um teste grandioso, mas é possível trabalhar com pouco. Simon Kolstoe, que ensina saúde baseada em evidências na Universidade de Portsmouth, propõe um experimento simples para verificar a eficácia da sua máscara.

Siga

Coloque a sua máscara no rosto e tente soprar uma vela com ela. Se a tarefa for difícil, é porque menos ar – e, consequentemente, menos partículas – estão saindo da sua boca e atingindo o alvo. Se estiver curioso para ver como diferentes materiais se saem no experimento, a emissora ABC, dos Estados Unidos, mostrou alguns resultados:

Continua após a publicidade

Uma máscara de pano geralmente possui poros de 0,1 milímetro. O coronavírus é mil vezes menor que isso, então a lógica não é se ele consegue ou não atravessar pelos buracos – ele sempre consegue –, mas o quão longe ele é projetado quando alguém fala ou espirra. É muito melhor que o vírus fique próximo da pessoa infectada ao invés de ser jogado para outras pessoas e superfícies.

Continua após a publicidade

Algumas pesquisas já mostram que a gravidade da covid-19 depende não só do contato com o vírus, mas também da carga viral à qual o indivíduo é exposto. Um estudo realizado com militares na Suíça avaliou dois batalhões infectados pelo vírus. No grupo que não adotou máscaras nem distanciamento social, 30% dos soldados desenvolveu alguma forma da doença. Já no grupo que já estava adotando o distanciamento e as máscaras, nenhum soldado apresentou a doença, mesmo que o material genético do vírus tenha sido detectado nos testes de RT-PCR.

Continua após a publicidade

Em outras palavras, a sua proteção depende muito mais de um esforço coletivo para o uso de máscaras do que de você mesmo. Também vale lembrar que a eficácia da máscara cai consideravelmente se for usada da maneira incorreta, seja com o nariz de fora ou com brechas entre o tecido e o rosto. Para retirá-la, o melhor procedimento é lavar as mãos primeiro e então evitar tocar na frente dela, manuseando-a apenas pelos elásticos das orelhas. No final, lave as mãos novamente. Depois, a máscara deve ser lavada ou descartada em uma lixeira não-reciclável. O meio ambiente agradece.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).