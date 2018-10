Com este aparelho, você não precisará mais se lembrar de senha nenhuma

A cena se tornou quase diária: você vai entrar na Netflix, Spotify, no site da operadora do seu celular ou até mesmo naquela página de anúncio de empregos e descobre que sua senha não foi salva. Resta, então, aceitar que você vai precisar solicitar a mudança, abrir o seu e-mail e redefini-la. Isso já aconteceu com você? Essa semana? Provavelmente não vai demorar para rolar de novo.

Mesmo com aplicativos e programas de gerenciamento de senhas, cuidar de todos os cadastros criados não é tarefa fácil. Ainda mais se levarmos em conta que muitas delas protegem coisas que não podem cair em mãos erradas, como acessos a bancos e outras informações pessoais. Mas se depender da nova criação de uma empresa de segurança na internet, esse problema pode acabar em breve.

A sueca Yubico atua no mercado de hardwares desde 2007. No final de setembro, a companhia anunciou o YubiKey 5 Series, a última versão do dispositivo que funciona como uma espécie de token físico e facilita a verificação de senhas.

Sabe quando o Google pede uma autenticação em duas etapas, mandando um código para o seu celular? Os produtos da série Yubikey atuam de forma a encurtar esse processo: com criptografia avançada e os programas necessários, basta colocá-lo no computador para que os sites reconheçam que quem está tentando acessar a sua conta é você mesmo e pulam a segunda etapa de verificação.

Ok, não é tão prático ficar andando por aí com um aparelho desse tamanho. Afinal, quantas vezes você já perdeu objetos como chaves e pendrives por aí? Segundo a Yubico, ainda assim a medida é eficaz para a proteção dos seus dados, já que os mecanismos que confirmam a identidade do usuário estarão fora da rede.

A novidade do 5 Series é que ele promete que não será preciso nem mesmo informar a senha para acessar algo. O responsável por isso é o novo padrão de autenticação chamado FIDO2. Combinado com a “chave” externa, ele vai permitir acessos apenas com o login. Os sistemas operacionais ainda precisam se adequar para receberem a nova padronização, mas algumas empresas, como a Microsoft, estão trabalhando para que isso aconteça em breve.

Ficou interessado? Ainda não há previsão de lançamento no Brasil, mas os preços foram anunciados: será possível comprar quatro versões do 5 Series, que diferem em tamanho e tipo de entrada para o computador, e os preços vão de US$ 45 a US$ 60.