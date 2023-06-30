Como beatboxers, orangotangos produzem duas vocalizações simultâneas

Orangotangos usam truques parecidos com os de beatboxers em suas vocalizações. E essa é uma descoberta importante: trata-se da primeira evidência clara de que nossos primos primatas vêm de fábrica com a aparelhagem complexa necessária para produção de vogais e consoantes.

Como a seleção natural é um processo que gera adaptações graduais nos seres vivos, seria surpreendente se o Homo sapiens tivesse evoluído a fala e o canto rapidamente, como um fenômeno isolado ao nosso ramo da árvore da vida.

É muito mais factível conceber um cenário em que espécies próximas exibem, no mínimo, versões rudimentares das nossas capacidades. Até hoje, porém, a emissão simultânea de dois sons com fontes diferentes – essencial ao beatboxing – só havia sido verificada em humanos e pássaros. Que são literalmente dinossauros, e portanto, muito distantes de nós.

Esse problema acabou. Os pesquisadores Madeleine Hardus e Adriano Lameira, da Universidade de Warwick, na Inglaterra, verificaram que os orangotangos, exatamente como nós, conseguem produzir, ao mesmo tempo, sons surdos (só com a boca) e sons vozeados (que usam as pregas vocais).

O artigo científico foi publicado no periódico especializado PNAS Nexus. Vamos explicar melhor essa história. Começando por um resumão do que você precisa saber para entender a fala e o canto humanos:

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Fon-fon

Os especialistas em fonética e fonologia (uma disciplina que, nos cursos universitários, tem o apelido carinhoso de “fon-fon”) tem um jargão próprio e cabeludo para descrever os sons de vogais e consoantes.

Vide o “B”. Trata-se de um fonema bilabial, porque precisamos tocar os lábios para emiti-lo. Faça o teste, é só falar “bola” ou “bolo”. Outros fonemas bilabiais existem, como o M e o P. Para diferenciá-los, entram em cena outras palavras.

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Por exemplo: o “B” é vozeado, enquanto o “P” é surdo. Isso significa que suas pregas vocais participam da emissão do “B” (note que a letra faz seu peito vibrar, é só apoiar a mão). O “P”, por outro lado, é só um estalo, feito inteiramente na boca. O “M”, por sua vez, difere dos dois por ser nasal.

Podemos falar por horas sobre fricativas alveolares vozeadas – vulgo o som da letra “Z” – e afins. Mas o objetivo desta aqui é outro: explicar que os sons consonantais vem majoritariamente da boca, com pouquíssima participação das pregas vocais. Elas só decidem o se haverá ou não vozeamento.

Os músculos da sua laringe, porém, têm outras funções. Eles decidem, por exemplo, qual nota você vai emitir quando está cantando, e qual será o “registro”: falsete (como o Prince em “Kiss”), o vocal fry (como a Britney em “…Baby One More Time”), voz de peito (como o Pavarotti em uma nota mais grave)…

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Quando você murmura a melodia de uma música de boca fechada (“hmmmmmmm”), emitindo as notas sem cantar a letra ou fazer “lá lá lá”, você está usando só a laringe. Como os lábios não deixam nada sair, a ressonância acontece no nariz.

Parte do segredo de um beatboxer é separar esses dois sons: usar a laringe para uma coisa e a boca para a outra. E é isso que os orangotangos também sabem fazer.

“Por exemplo: grandes orangotangos machos na ilha de Bornéu produzem sons chamados chomps em combinação com grumbles”, diz Lamera em um release de assessoria de imprensa sobre a descoberta. “Orangotangos fêmeas na ilha de Sumatra produzem barulhos de beijo enquanto fazem rolling calls para alertar os outros de um possível predador.”

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Os pássaros também são capazes de emitir dois sons simultâneos de fontes diferentes, mas seu trato respiratório é organizado de uma maneira completamente diferente do nosso. Em vez de uma laringe com pregas vocais, eles têm um órgão chamado siringe.



A siringe fica exatamente na bifurcação do sistema respiratório, onde o duto que vem do nariz se divide ao meio para enviar ar aos dois pulmões. Por causa disso, é como se cada pulmão tivesse suas próprias “pregas vocais”, e pudesse emitir sons à revelia do outro pulmão.

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Esse é o segredo dos papagaios e outros pássaros que são capazes de repetir a fala humana e outros ruídos cotidianos (inclusive o clique do obturador de uma câmera): embora eles não tenham lábios ou dentes para simular nossas vocalizações na boca, o segredo da emissão simultânea de dois sons fica escondido dentro da caixa toráxica.

O que me leva a encerrar este texto com a piada infame favorita da estagiária de arte da Super, a Cris:

“Como dizia meu papagaio: como dizia meu papagaio.”