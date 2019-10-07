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Ciência

Como fazer cerveja em casa

É bem mais fácil comprar no mercado. Mas, se o tédio da quarentena estiver insuportável – e você quiser tentar a sorte –, veja aqui o caminho dos maltes.

Por Karin Hueck e Carol Castro 7 out 2019, 17h10 | Atualizado em 3 jul 2020, 14h30
Ilustrações de Gabriel Góes (Gabriel Góes/Superinteressante)
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Com quatro simples ingredientes – água, malte, lúpulo e fermento – e oito passos (não tão simples), dá para fazer a gelada no braço.

UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS

• Um fogão de 4 bocas

• Duas panelas de 32 litros com torneira
• Um moinho para cereais
• Termômetro
• Balança
• Uma fôrma de pizza furada para o fundo falso

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• Dois baldes de PVC com torneira e tampa
• Uma válvula airlock
• Mangueira para encher as garrafas
• Máquina para colocar tampas em garrafa

PROCESSO QUENTE

1 • PICOTE O MALTE

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O malte, o lúpulo e o fermento, assim como a receita, podem ser encontrados na internet. Pese os diferentes tipos de maltes e jogue no moedor de cereais. Triture-os até quebrar a casca. Mas, cuidado, não transforme os grãos em farinha – isso prejudicará o processo de filtragem.

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2 • ADOCICA, MEU AMOR

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Esquente 20 litros de água a uma temperatura entre 60 e 70 °C. Deixe o termômetro sempre dentro da panela. Jogue o malte e misture por 20 minutos até chegar exatamente aos 70 °C. Se ultrapassar os 74 °C, as enzimas deixam de agir. Desligue o fogo e deixe a mistura, chamada de mosto, repousar por uma hora.

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3 • LIMPEZA

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Acenda o fogo e mexa até atingir 78°C (não deixe passar ou a cerveja ficará adstringente). Abra a torneira e jogue o mosto em uma panela com fundo falso. De novo, abra a torneira e retire 2 ou 3 litros do mosto com a ajuda de uma escumadeira (isso serve para tirar os farelos). Transfira líquido de volta para a panela sem fundo falso.

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4 • EXPLOSÃO DE SABOR

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Acrescente mais água a 70 °C para repor as perdas do bagaço e da evaporação, até voltar aos 20 litros iniciais. Acenda o fogo e, 5 minutos após a fervura, acrescente o lúpulo de amargor. Deixe o fogo ligado por uma hora, com a panela destampada. Nos 5 minutos finais, acrescente também o lúpulo de aroma.

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PROCESSO FRIO

5 • DECANTE A VALER

A partir daqui, todo material deverá ser sanitizado com álcool hospitalar. A presença de bactérias afeta o sabor da cerveja. Mergulhe a panela em uma bacia com água e gelo, mexa por alguns minutos no sentido anti-horário e deixe por uma hora, com a tampa fechada. A parte sólida descerá para o fundo da panela.

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6 • LEVE & DURAS

Transfira o líquido para o balde de PVC. Jogue o fermento – e veja na do fermento qual é a temperatura ideal (para Ale, é entre 16 e 24 °C. Lager, entre 10 e 15 °C). Isso é essencial para não matar as leveduras, que transformam açúcar em álcool. Feche o balde com a válvula airlock e deixe repousar de sete a dez dias.

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7 • MATURAÇÃO

A levedura vai decantar para o fundo do balde. Para se livrar dela, transfira a cerveja para outro balde de PVC com a ajuda da torneira e de uma mangueira. Feche-o com airlock para não entrar ar. Mantenha o balde fechado em temperatura ambiente por mais duas semanas. Pode ser em qualquer canto da casa que não pegue sol.

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8 • ENGARRAFAMENTO

Transfira a cerveja para outro balde para tirar resíduos. Ferva 100 g de açúcar com 110 ml de água. Separe entre 5 e 8 g (não mais, ou a garrafa pode explodir) e jogue em uma garrafa de 1 litro. Encha de cerveja até a metade do pescoço. A levedura vai reagir com o açúcar e produzir gás carbônico. Deixe descansar por dez dias. Depois é só gelar e beber!

Fontes Alex Wirz, cervejeiro artesanal e membro da Associação dos Cervejeiros Artesanais de São Paulo; Jaime Pereira Filho, cervejeiro artesanal; Leonardo Botto, cervejeiro artesanal e autor das receitas da Biertruppe, da microcervejaria Bamberg.

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Cerveja
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