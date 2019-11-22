Conheça a planta da Caatinga que atrai morcegos para se reproduzir

A hymenea cangaceira é uma espécie de jatobá da caatinga que foi descrita pela ciência há apenas dois anos – e tem um comportamento sexual inusitado. Sua reprodução depende da capacidade de atrair seu polinizador preferido, o morcego. E ela investe pesado nisso: gasta uma energia tremenda para florescer e produz quantidades abundantes de néctar perfumado. Arthur Domingos Melo, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, explica em detalhes a estratégia da Hymenea.

O que torna essa espécie tão inusitada?

A quantidade de néctar que ela produz é gigantesca – pode chegar a 920 litros em um mês, superando alguns dos maiores valores registrados para árvores da Amazônia. O néctar é tanto que respinga no chão, como se fosse uma chuva doce. Além disso, esse néctar tem um cheiro próprio para atrair morcegos – ao contrário de outras plantas, nas quais apenas a flor é cheirosa.

Continua após a publicidade

Mas ela gasta tanta energia para produzir néctar, e aí deixa cair no chão?

Continua após a publicidade

Não sabemos exatamente o porquê desse desperdício. Flores polinizadas por morcegos geralmente precisam ser mais largas, mais abertas, o que dificulta a contenção do néctar, então é possível que o risco de derramar seja o preço a pagar para garantir o morcego como polinizador.

Vale a pena todo esse esforço para atrair o morcego?

Continua após a publicidade

Tudo indica que sim. Morcegos são máquinas de polinizar. Voam muitos quilômetros por noite e, por terem pelos em vez de penas, acabam carregando mais pólen que polinizadores como o beija-flor. E eles têm uma taxa metabólica muito alta – até redirecionam o carboidrato que ingerem diretamente para o sangue, como se fosse uma injeção instantânea de energia. Por isso, precisam de néctar o tempo todo, o que melhora as perspectivas de sucesso reprodutivo da planta.