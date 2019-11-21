Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Ciência

Mosca que protege plantações é batizada em homenagem à personagem de Thor

Heimdall (Idris Elba) protege Asgard, terra do Deus do Trovão. Assim como ele, a mosca promete salvar o império do brócolis de uma praga que o ameaça

Por Ingrid Luisa 21 nov 2019, 20h02 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Mosca: Elijah J. Talamas / Idris Elba: Marvel Studios - Divulgação/Superinteressante)
Continua após publicidade
Mosca que protege plantações é batizada em homenagem à personagem de Thor Priorizar nos meus resultados Google

Virou moda nomear cientificamente animais como se fossem celebridades: Beyoncé, Arnold Schwarzenegger e até Leonardo DiCaprio já receberam homenagens do reino animal. Idris Elba, ator e músico inglês, é o mais novo membro da lista, já que acaba de ter seu nome adotado por uma nova mosca descoberta no México.

Mas o curioso é o que esse nome, ao contrário da maioria, não foi escolhido a troco de nada. Ele possui dois bons motivos. O primeiro deles, inclusive, está ligado a uma quebra de paradigmas para a ciência: na maioria dos casos, apenas parte do termo científico referente a espécie homenageia alguém ilustre. O “inseto Beyoncé” , por exemplo, chama-se Scaptia beyonceae. A mosca Idris Elba, porém, vai além, e tem nome e sobrenome de ator.

mosca-idris
(Elijah J. Talamas/Reprodução)

Isso aconteceu porque, em 1856, um gênero de vespas parasitas foi nomeado Idris. Então, quando os entomologistas adicionaram um novo membro 163 anos depois, optar pelo trocadilho com o nome do ator seria algo raro – e genial.

Continua após a publicidade

O segundo motivo é ainda mais interessante. Todos os integrantes conhecidos do gênero Idris são parasitas de ovos de aranhas – ou seja, depositam suas larvas lá dentro, impedindo o nascimento de novos aracnídeos.

Siga

Agora, o hábito da Idris Elba não só vai deixar os aracnofóbicos felizes, mas terá também impacto comercial – mais especificamente, para a indústria de alimentos. A vespa também parasita uma espécie de percevejo chamada Bagrada hilaris, que está se tornando uma grande ameaça às plantações de vegetais como brócolis e couve-flor.

Continua após a publicidade

 

Continua após a publicidade

Essa praga, apesar de originária da África, infestou grande parte da Ásia e do sul da Europa. Como todo animal exótico, o percevejo ficou longe de predadores que controlavam o número de sua população, tornando-se uma das principais pragas para produtores de mais de 74 espécies de plantas dessas regiões.

Desde 2008, ele é encontrado nos EUA, tendo chegado ao México em 2014. O maior problema é que ele tem se espalhando pela região de Guanajuato, que produz 70% dos brócolis do país latino, grande parte dele exportado para os EUA e Canadá.

Continua após a publicidade

Diversos agrônomos buscam há anos uma maneira de parar o inseto antes que ele reduza drasticamente a produção norte-americana desses famosos vegetais ​​e faça os preços subirem. Nada havia solucionado esse problema até agora – e Idris Elba surgiu como uma luz no fim do túnel. Assim como Heimdall, personagem interpretado por Elba (o ator) no universo cinematográfico da Marvel, protetor da ponte sagrada que liga Asgard ao mundo real, Elba (o inseto) tem tudo para ser a salvação do império do brócolis– o que deixa o seu novo nome com uma precisão ainda melhor.

Oficialmente, a mosca foi descrita e nomeada no Journal of Hymenoptera Research. O curioso é que os cientistas ainda não sabem se I. Elba sempre atacou os ovos de uma grande variedade de espécies, ou se os ovos do percevejo se parecem demais com os de uma aranha para a mosca notar a diferença. De qualquer maneira, isso é o que menos importa – criar e distribuir ovos da mosca pode ser a solução para o problema de muitos fazendeiros.

Publicidade
TAGS:
espécie
Marvel
MOSCA
thor
VESPA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).