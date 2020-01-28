Coragem contagiante

Uma possível explicação para a relação entre Tom e Jerry é o parasita Toxoplasma gondii, que forma cistos no cérebro de seu hospedeiro e faz com que ratos percam o medo de gatos.

Isso era algo que cientistas conheciam desde 2013. Agora, essa alteração de comportamento se mostrou ainda mais audaciosa: em novos testes, ratos se tornaram imprudentes não só com os felinos, mas também em diversos cenários “perigosos” – como ficar mais tempo em locais abertos ou explorando cantos desconhecidos de um labirinto.