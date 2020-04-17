Corais da Grande Barreira estão brancos como nunca

Os corais estão brancos como nunca. Foi essa a conclusão de um estudo que analisou a saúde da Grande Barreira de Coral da Austrália, o maior recife de corais do mundo.

Estima-se que 60% dos corais tenham adquirido aspecto esbranquiçado em algum grau. É a maior área já afetada na história.

Quem dá cor aos corais são algas que vivem presas a eles. Se a temperatura aumenta muito, as algas são expulsas – o que pode ser letal, já que elas são sua principal fonte de alimento.

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Trata-se do terceiro episódio de branqueamento em massa na região em cinco anos.