Pérolas do Streaming: o melhor da Netflix e do HBO Max em julho

Mountainhead (2025)

Filme

Max

Quatro magnatas do Vale do Silício se encontram para passar o fim de semana na casa de um deles. Enquanto isso, o mundo pega fogo, com revoltas e crises estourando em diversos países. Tudo por causa dos novos recursos de IA, com geração de deepfakes (vídeos falsos), lançados pela empresa de um dos quatro – que debatem o que fazer.

Ad Astra (2019)

Filme

Netflix

O planeta Netuno começa a disparar rajadas de antimatéria que colocam em risco a vida na Terra. O astronauta Roy (Brad Pitt) é enviado para investigar o problema e de quebra procurar seu pai, o também astronauta Clifford (Tommy Lee Jones), que desapareceu por ali 20 anos antes. Ao chegar lá, Roy descobre que o coroa ainda está vivo – e é parte da ameaça.

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The Kitchen (2023)

Filme

Netflix

Na Londres do futuro, os mais pobres foram encurralados em um gigantesco cortiço, formado por prédios em ruínas. Isaac mora lá, enquanto trabalha numa curiosa funerária low-cost (para quem não pode pagar por um enterro normal) e junta dinheiro para tentar arrumar um apartamento num lugar melhor.

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F1 Academy (2025)

Documentário

Netflix

A Fórmula 1 já é difícil. Somando-se o machismo, então, ela se torna um desafio titânico. Este doc acompanha um campeonato da F1 Academy, categoria só com pilotos mulheres que tentam ascender à F1 (algo que não ocorre desde 1992, quando a italiana Giovanna Amati correu três GPs pela equipe Brabham).

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